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'Türkiye yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçti'

Cumhurbaşkanı video konferansla katıldığı Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin açılışında, "Size bir müjde veriyorum; , Türkiye'nin de içinde yer aldığı 8 devletin orta gelirli ülkeler sınıfından yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini açıkladı." dedi.

Erdoğan açılış töreninde müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , video konferansla katıldığı Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Size bir müjde veriyorum; , Türkiye'nin de içinde yer aldığı 8 devletin orta gelirli ülkeler sınıfından yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini açıkladı." dedi.

Türkiye'nin, güvenlik sorunlarıyla birlikte büyüyebileceğini ispat etmiş bir ülke olduğuna işaret eden Erdoğan, "Esasen terör saldırılarının ekonomik saldırılarla desteklenmesinin sebebi işte bu başarıdır." diye konuştu.

"2023 HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA ADIM ADIM İLERLİYORUZ"
Yapılan yatırımlar ile 55 havalimanına sahip olunduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"29 yeni havalimanı ile 81 vilayeti bulunan ülkemizde 55 havalimanına sahip olduk. İstanbul'da halen inşası süren yeni havalimanımız dünyanın en büyüğü olacaktır. Eğitimden sağlığa, enerjiden toplu konuta kadar diğer hizmet alanlarında da benzer başarılara imza attık. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda adım adım ilerliyoruz."
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi 15:01
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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H&#220;SEYİN HÜSEYİN

VERGİ KAYDI OLUP BAĞKUR KAYDI OLMAYAN VATANDAŞLARA GEÇMİŞE DÖNÜK BORÇLANMA HAKKI VERİLSİN MAĞDURİYET SON BULSUN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.12.2016 19:40
ay ve yildiz ay ve yildiz

Ne mutlu bizlereki sayin Cumhurbaskanimiz RTE gibi cesur bir liderimiz var, Rabbim size uzun ömurler versin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır3
cevapla 26.12.2016 16:23
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