Sessiz cığlık!

Adana'da önceki gün işitme ve konuşma engelli 29 yaşındaki Aysun T., evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada yanına 28 yaşındaki İsmail HakkıYücel, yaklaştı. Genç kadın için korku dolu anlar start aldı. Yücelcinsel tacizde bulunduğu Aysun'unçantasını almaya çalıştı ancakbaşarılı olamadı. Daha sonra yayaolarak kaçtı. Şoka giren kadının yardımına koşan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerini aradı. işaret diliyle anlattı Hastaneye kaldırılan engelli kadın, tedavisinin ardından işaret diliyle olayı anlattı. Hemen harekete geçen emniyet güçleri, Yücel'i toplu taşıma aracında yakaladı. Kadın da kendisinesaldıran kişiyi teşhis etti. Zanlı hakkında "cinsel saldırı vegasp girişiminden" işlem yapıldı. Aysun T. evine gönderilirken, şüpheli adliyeye sevk edildi.
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