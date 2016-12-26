Sessiz cığlık!

Adana'da önceki gün işitme ve konuşma engelli 29 yaşındaki Aysun T., evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada yanına 28 yaşındaki İsmail Hakkı Yücel, yaklaştı. Genç kadın için korku dolu anlar start aldı. Yücel cinsel tacizde bulunduğu Aysun'un çantasını almaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Daha sonra yaya olarak kaçtı. Şoka giren kadının yardımına koşan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerini aradı. işaret diliyle anlattı Hastaneye kaldırılan engelli kadın, tedavisinin ardından işaret diliyle olayı anlattı. Hemen harekete geçen emniyet güçleri, Yücel'i toplu taşıma aracında yakaladı. Kadın da kendisine saldıran kişiyi teşhis etti. Zanlı hakkında "cinsel saldırı ve gasp girişiminden" işlem yapıldı. Aysun T. evine gönderilirken, şüpheli adliyeye sevk edildi.