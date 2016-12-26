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Şanslı

Şanslı eşek
Muğla Dalaman'da 3 ay önce ormana terk edilen hasta bir , (HAYDOS) tarafından bulunarak bakımevine götürüldü. Veterinerlerin gözetiminde tedavi edilen eşek, burada uzun süre misafir edildi. Dernek üyeleri, adeta bir çocuk gibi besleyip büyüttükleri eşeğe 'Cankız' ismini verdi. Daha sonra hayvan, 16 yıl önce Almanya'dan gelip Köyceğize yerleşen ve sahiplendiği sokak havyanları ile birlikte bir villada yaşayan Sevinç Müller'e verildi. Cankız'ı sahiplenmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Müller, "Hayvanları çok seviyorum. Bu villada onlara yaşam alanı sunuyorum" dedi.

Ömer KUNDAK
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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