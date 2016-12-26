Şanslı eşek

Muğla Dalaman'da 3 ay önce ormana terk edilen hasta bir eşek, Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) tarafından bulunarak bakımevine götürüldü. Veterinerlerin gözetiminde tedavi edilen eşek, burada uzun süre misafir edildi. Derneküyeleri, adeta birçocuk gibi besleyipbüyüttükleri eşeğe'Cankız' isminiverdi. Daha sonra hayvan, 16 yıl önce Almanya'dan gelip Köyceğize yerleşen ve sahiplendiği sokak havyanları ile birlikte bir villada yaşayan Sevinç Müller'e verildi. Cankız'ı sahiplenmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Müller, "Hayvanları çokseviyorum. Bu villada onlara yaşam alanısunuyorum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.