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'da 5 polise gözaltısı

'da /PDY soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 4'ü rütbeli 5 polis gözaltına alındı.

FETÖcü polisler gözaltına alındı!

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, bu sabah il merkezi ve ilçelerde /PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında emniyetin FETÖ/PDY yapılanması içinde oldukları iddia edilen ve halen faal görevde bulunan Komiser yardımcıları Tahir K. (43), Okan G. (39), Dursun G. (43), polis memuru İdris K. (44) ile bir süre önce görevden ihraç edilen emniyet amiri Ahmet K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde, işyerlerindeki bürolarda, otomobillerinde ve üst aramalarında ele geçen dijital verilere el konuldu. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 5 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi 12:47
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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patriot patriot

İtirafçı olsaydınız özgürlüğünüz belki işiniz bile verilecekti vicdansızlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 26.12.2016 13:24
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