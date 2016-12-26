Reis üşümesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul Kartal'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılış törenine katıldı. Soğuk ve yağışlı havada yapılan törende Erdoğan ve protokol üyelerine bir evden sürpriz çay ikramı yapıldı. Çayını yudumlayan Erdoğan, memnuniyetini gösterdi. Erdoğan'ı balkondan izlerken üşüdüğünü gören Şükriye Çakır (72), o anları TAKVİM'eanlattı. Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen Çakır, "Reis üşüyor gibiydi, dayanamadım. Bir bardak çayla içi ısınsın istedim" diye konuştu. Çakır, "Hava çok soğuktu. Gözüm hep Cumhurbaşkanımız'daydı. Baktım ve üşüdüğünü hissettim. Zaten gündemi çok yoğun çok koşturuyor. Dayanamadım. Çayımı demledim. Bir bardak çayımı koydum. Zaten çayı açık sevdiğini biliyordum. Tepsimi hazırlayıp balkona çıktım. "Başkanım,buyurun. Sizin için çay demledim" diye seslendim. Ama sesimi duyuramadım. Bu defa "Reisim, çay içer misiniz" diyerek el işareti yaptım. Beni gördü, işaretime eliyle cevap verdi" dedi. Daha sonra Erdoğan'ın korumalarının evine geldiğini belirten Çakır, "Tepsiyi onlara verdim. Onlar da çayı götürdü. 'Cumhurbaşkanımı da buraya davet ediyorum, eğer müsaitlerse buyursunlar' dedim. Daha sonra gündemi yoğun olduğu için teşrif edemediğini öğrendim. Ama Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu evime geldi. Ona Cumhurbaşkanımızı ne kadar çok sevdiğimi söyledim. Umarım çayımızı beğenmiştir. Bu davranışı kesinlikle ona olan sevgimden ötürü yaptım. Allah onun yolunu açık etsin. Onun gibi bir Cumhurbaşkanı'na sahip olduğumuz için ne kadar gurur duysak azdır" diye konuştu.
'EŞİM ONU ÇOK SEVİYORDU'
İki yıl önce kaybettiği eşi Osman Çakır'ın yaşarken Erdoğan'a büyük bir sevgi duyduğunu belirten Şükriye Çakır, "Cumhurbaşkanımızın başına hiçbir şekilde sıkıntı gelmesini istemezdi. Vefat etmeden önce birlikte yine Cumhurbaşkanımızı televizyonda izliyorduk. Onu görünce, "Allahbenim ömrümden alsın,ona versin dedi. Aynıgece kalp krizi geçiripvefat etti. O derece severdi" ifadesini kullandı.
Şükriye Çakır, balkondan Erdoğan'a önce seslendi. Sesini duyuramayınca el işaretiyle "Çay içer misin" dedi.
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seviliyorsun REİS.EEEseviliyor tabii.şimdi birileri diyor 79 milyon adına siz karar veremezsini.eee o zaman siz kim oluyorsunuz.bırakın buna 79 milyon karar versin.olmaz.neden.çünkü onlarda evet diyecek.sıkıntı bu.işte onun içindir ki.SEVİLİYORSUN REİS.SENİ SEVMEYEN ÖLSÜN.PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA KADAR.
seviliyorsun REİS, seni karşılıksız seven milyonlar var arkanda.
Helal sana Teyze vatanını Seven Cumhurunu da sever, İşte size Örnek Vatandaş Şükrüye Teyze, Elleriniz dert görmesin sağ ol var ol Teyze.
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