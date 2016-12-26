Pahalı çapkınlık

Fırat Nuri Balkan ile Aslıhan Ketenci geçen yıl boşandı. Kadın kocasının ‘eskortlarla’ alem yaptığını iddia etti. 3 milyon lira istedi. Mahkeme 100 bin lira verdi. Yargıtay az dedi. İşadamının 250 bin lira tazminat ödemesine karar verildi
İşadamı Fırat Nuri Balkan ile Aslıhan Ketenci, 2012'de Çırağan Sarayı'nda evlendi. Çiftin bir kızları oldu. Ketenci, eşinin aşırı alkol kullandığını, ayrıca yabancı uyruklu ve 'eskort' tabir edilen birden çok kadınla ilişki yaşadığını ve yatta alem yaptığınıöne sürdü. Boşanma davası açtı. Yeniköy'deki yalının kendisine ve bebeğine tahsis edilmesini isteyen kadının avukatı, "Müvekkilim birçok kadın gibi aldatılmış ve ağır bir travma içindedir. 3 milyon lira tazminatın yanı sıra aylık 25 bin lira nafaka istiyoruz" dedi. Balkan ise karşı dava açtı. Ketenci'nin üst sınıf bir yaşam ve statükazanmak için kendisiyle evlendiğini iddiaetti. Avukatı da, "Yalı tarafların ortak ikameti değildir. Müvekkilimin iffetsiz ve sadakatsiz bir yaşam sürdüğü külliyen gerçek dışıdır. Tarafların şoförü, kaptanı, yatılı personeli ve çocuğun dadısı da yoktur. Aslıhan Ketenci müvekkilimle bir adet yalı ve bir adet yat için evlendiğini ortaya koymuştur" dedi.
ÇOCUĞUN VELAYATİ ANNEDE!
Fırat Nuri Balkan'ın eşi ve çocuğuyla ilgilenmediğini, eşine 20 lira tamir parasını dahi veremeyecek durumda bıraktığı, çok içki içtiği, başka kadınlarla ilişkisinin olduğunu ortaya koyacak mesaj kayıtlarının bulunduğunu belirten mahkeme, 100 bin lira maddi-manevitazminat ile 2 bin 500 lira nafaka karşılığıboşanmalarına karar verdi. Balkan'ın evlilikte eşine göre daha ağır kusurlu olduğu mahkeme kararında açıklandı. Taraflar kararı temyiz etti. Yargıtay tarafların kusur dereceleri, ekonomik durumları, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlal edilen durum dikkate alındığında Aslıhan Ketenci lehine takdir edilen maddi ve manevi tazminat miktarının az olduğunu bozma ilamında açıkladı. Yeniden görülen davadan iki haftaönce karar çıktı. Mahkeme bozma ilamı doğrultusunda bu defa Aslıhan Ketenci'nin 100 bin lira maddi ve 150 bin lira maneviolmak üzere toplam 250 bin lira tazminatalmasına karar verdi. Çocuğun velayetini elinde bulunduran anne, aylık 2 bin 500 lira iştirak-yoksulluk nafakası ile 250 bin lira tazminat alacak.
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