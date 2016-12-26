Milim uçamadı!

Niğde'de bir işyeri sahibi, mil puanı biriktirmek için kredi kartından başkalarının faturalarını ödedi. Bu şekilde 19 günde586 fatura ödeyen iş yerisahibi, yaklaşık 6 bin liralık uçak bileti alacak kadar mil biriktirdi. Söz konusu süre içerisinde yüklü miktarda fatura ödenmesi bankanın dikkatini çekti. Durumu araştıran banka, kredi kartını kullanıma kapatarak biriken puanları iptal etti. İşyeri sahibi de, puanların geri yüklenmesi istemiyle dava açtı. Yerel mahekeme bankayı haklı buldu, dava yargıtaya taşındı. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi de işyeri sahibinin kartının ve mil puanlarının iptal edilmesini yasaya uygun buldu.
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