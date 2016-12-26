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Milim uçamadı!

Milim uçamadı!
Niğde'de bir işyeri sahibi, mil puanı biriktirmek için ndan başkalarının faturalarını ödedi. Bu şekilde 19 günde 586 fatura ödeyen iş yeri sahibi, yaklaşık 6 bin liralık uçak bileti alacak kadar mil biriktirdi. Söz konusu süre içerisinde yüklü miktarda fatura ödenmesi bankanın dikkatini çekti. Durumu araştıran banka, kredi kartını kullanıma kapatarak biriken puanları iptal etti. İşyeri sahibi de, puanların geri yüklenmesi istemiyle dava açtı. Yerel mahekeme bankayı haklı buldu, dava yargıtaya taşındı. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi de işyeri sahibinin kartının ve mil puanlarının iptal edilmesini yasaya uygun buldu.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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