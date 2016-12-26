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Mardinli Marilyn Monroe

Mardinli Marilyn Monroe
Dünyaca ünlü oyuncu Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle dikkat çeken Mardinli ilgi odağı haline geldi. 4 çocuk annesi ev hanımı Akarmut, vatandaşların fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştığını söyledi. Monroe'ye benzemekten mutluluk duyduğunu belirten genç kadın "Kısa metrajlı bir filmde oynadım. Bazı firmalar da ürün tanıtımlarında beni model olarak kullanmak istiyor" diye konuştu.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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