Mardinli Marilyn Monroe

Dünyaca ünlü oyuncu Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle dikkat çeken Mardinli Melek Akarmut ilgi odağı haline geldi. 4 çocuk annesi ev hanımı Akarmut, vatandaşların fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştığını söyledi. Monroe'ye benzemekten mutluluk duyduğunu belirten genç kadın "Kısa metrajlı bir filmde oynadım. Bazı firmalar da ürün tanıtımlarında beni model olarak kullanmak istiyor" diye konuştu.
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