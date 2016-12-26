Kayınpederi tarafından 8 yerinden bıçaklanan Som Özbek ölümden döndü. Çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ettiği eski eşi Esra Gürses, suçlamalara cevap verdi : “Asıl mağdur benim. Şiddet gördüm.”
Mersin'de 10 Aralık günü işadamı Som Özbek, çocuklarını görmek için ayrıldığı Esra Gürses'in (34) evine gitti. Eski eşinin babası ve kardeşiyletartıştı. Kayınpederi tarafından 8 yerinden bıçaklanan Özbek, gözünü hastanede açtı. Ölümden dönen işadamı, eşinin 2 milyon liralık tazminat davasını kaybetmesinden dolayı böyle bir saldırıya uğradığını iddia etti. Esra Gürses, suçlamalara cevap verdi. Eski eş, asılmağduriyeti kendisinin yaşadığınısöylerken, 2 milyon liralık tazminattalebini çok uzun süre önce geriçektiğini, amacının sadece çocuklarını geri almak olduğunu belirtti. Sözlerine ise şöyle devam etti: "Evliliğim boyunca defalarcaşiddet gördüm. Çocuklar gördükleri şiddeti, baskıyı bana anlatıyorlar. Ama babalarından çok korktukları için, söylediklerinde ortaya çıkacağını bildikleri için, babaları bunu öğrendiğinde daha büyük şiddet görecekleri korkusuyla bir şey söylemiyorlar. Suçlamaları kabul etmiyorum. Her yere kamera taktırdım ve şiddet uygulayıp uygulamadığım görülüyor. Yetkililere sesleniyorum. Çocuklarım baskı altında lütfen oradan kurtarın. Asıl kendisi şiddet uyguluyor. Daha öncekaburgamın, çenemin kırıldığına dairraporlar var.' Eğer ben şiddet gösteriyorsamcezamı çekmeye razıyım.Üzerime atılan suçların yalan olduğunuispatlamaya hazırım."
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