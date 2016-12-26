‘Mağdur benim’

Mersin'de 10 Aralık günü işadamı Som Özbek, çocuklarını görmek için ayrıldığı Esra Gürses'in (34) evine gitti. Eski eşinin babası ve kardeşiyle tartıştı. Kayınpederi tarafından 8 yerinden bıçaklanan Özbek, gözünü hastanede açtı. Ölümden dönen işadamı, eşinin 2 milyon liralık tazminat davasını kaybetmesinden dolayı böyle bir saldırıya uğradığını iddia etti. Esra Gürses, suçlamalara cevap verdi. Eski eş, asıl mağduriyeti kendisinin yaşadığını söylerken, 2 milyon liralık tazminat talebini çok uzun süre önce geri çektiğini, amacının sadece çocuklarını geri almak olduğunu belirtti. Sözlerine ise şöyle devam etti: "Evliliğim boyunca defalarca şiddet gördüm. Çocuklar gördükleri şiddeti, baskıyı bana anlatıyorlar. Ama babalarından çok korktukları için, söylediklerinde ortaya çıkacağını bildikleri için, babaları bunu öğrendiğinde daha büyük şiddet görecekleri korkusuyla bir şey söylemiyorlar. Suçlamaları kabul etmiyorum. Her yere kamera taktırdım ve şiddet uygulayıp uygulamadığım görülüyor. Yetkililere sesleniyorum. Çocuklarım baskı altında lütfen oradan kurtarın. Asıl kendisi şiddet uyguluyor. Daha önce kaburgamın, çenemin kırıldığına dair raporlar var.' Eğer ben şiddet gösteriyorsam cezamı çekmeye razıyım. Üzerime atılan suçların yalan olduğunu ispatlamaya hazırım."