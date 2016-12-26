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gözaltına alındı

Diyarbakır'ın , hakkında çıkartılan "gözaltı kararı" nedeniyle evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Terör destekçisi belediye başkanı gözaltına alındı
Kulp Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında "gözaltı kararı" çıkartılan 'ın Turgut Özal Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Baran, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evinde arama da yapılan Baran, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi 22:24
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