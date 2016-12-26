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Kozmik savcının hesabından bakın ne çıktı

Kozmik savcının hesabından bakın ne çıktı
Fetullahçı Terör Örgütü () adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sı'nda arama yaptıran eski savcı 'nin hesabında yüklü miktarda transferleri ile yurtdışı telefon trafiği tespit edildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Bilgili, sahte kimlikle yakalanmış, 6, 7 ve 8 Aralık tarihlerinde üç gün boyunca savcılıkta sorgulandıktan sonra tutuklanmıştı. Savcılık sorgusunda Bilgili'den, larındaki para transferlerine açıklı getirmesi istendi. Sorulara kaçamak cevaplar veren Bilgili'ye 2009-2015 arasında bir banka hesabı üzerinden 35 kez girişçıkış yapılması, para transferinde en düşük miktarın 20 bin, en yüksek miktarın da 140 bin lira olması soruldu. Bu transferin mirasla ilgili olduğunu iddia eden Bilgili, ağabeyi ve kardeşlerinden gönderilen paraların akrabası üzerinden kendisine geldiğini ileri sürdü. İhraç edilen eskli savcı Şadan Sakınan tarafından hesabına 209 bin lira yatırıldığı belirlenen Bilgili, Sakınan'ın aldığı bir arsa nedeniyle kendi hesabına para yatırdığını söyledi. Telefon kayıtlarında tespit edilen uluslararası görüşme trafiğine açıklık getirmeyen Bilgili, 15 Temmuz'dan sonra yakalanmamak için ailesiyle hiç temasa geçmediğini, Ankara'da yakalandığında da can güvenliğinden korktuğu için polislere kardeşi Abdullah Bilgili'ye ait kimlik fotokopisini verdiğini söyledi. Bilgili, 2009 yılında yürüttüğü Kozmik Oda soruşturmasında Seferberlik Bölge Başkanlığı'nın telefonlarının da dinlenmiş olabileceğini kaydetti.

SABAH

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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi 02:09
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ismail ismail

Bence Adalet bakanlığında ve diğer kurumlarda çalışan tüm memurların banka hesapları kontrol edilmeli hesabında yüksek oynamalar olan memur kardeşlerin hepsi sorgulanmalı. Gerçi bunlar memur, hepsinin soyu sopu zengin olduğu için miras kalıyor bunlara. ANLAYACAĞINIZ BUNLAR HARAM ZADE DEĞİL MİRAS YEDİ OLUYORLAR

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evet0
hayır0
cevapla 26.12.2016 18:43
d&#252;r&#252;st dürüst

Yargı,Üniversiteler ve Sağlık kurumlarında(özel,devlet) hala çok etkinler.N.Hoca evine gelen hırsızlara kolonya niyetiyle'okka mürrekkep'i ikram etmiş,kokusunu soranlar a ise bunun kokusu sabah çıkar demiş.

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evet0
hayır0
cevapla 26.12.2016 14:34
Egeli EFE Egeli EFE

normal doymasini bilmeyen aldikcada azan kimbilir kac garibandan rüsvet aldi böylelerin sülalesine bakacasin esi coluk cocuguna kardesleri yakin kim varsa haksiz ne varsa el konulmalidir ve bu sehit ailelerine dagitilmalidir en önemliside bu sülaleye devlet kirmizi damga vurmalidir bir dahakinda sorunlari devlet kurumlarina giremesinler eger yapilmazsa yakalamanin cezavermenin hic bir anlami kalmaz cünki gelecekte vatan hainlerin cocuklari torunlari ayni gecmis yillarda vatan hainligi yapip bugün devletin meclisin vekil olduysa devletin en önemli yerlerinde yer aldilarsa ayni sekilde mayacaginin garantisini verebilirmisin soruyorum sizlere almanyada olamazsiniz adamlar kökünü arastiriryorlar oraya gelene kadar eger varsa indiriyorlar yada atiyorlar bunu TÜRKIYE devleti yapmadigi sürece vatan hainligi gecmisde de vardi gelecekte de olur burada insan haklariymis gecmez devlet sehit olan ne kadar varsa onlarin cocuklarini torunlarini yetistirip en üst devlet kurumlarinda görev almalidir

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evet4
hayır0
cevapla 26.12.2016 06:14
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