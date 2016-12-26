Koronlık kaza

YENİ YIL KONSERİ VERECEKLERDİ
Uçak Rusya'nın Suriye'deki Himeymim Üssü'nde yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşımaktaydı. Suriye'nin Lazkiye kentine doğru havalanan uçak, yakıt ikmali yapmak için Soçi'de durakladı. Ancak saat 05.25'te Soçi'deki Adler Havalimanı'ndan havalanan uçak 05.27'de radardan çıktı. Bir süre sonra 92 kişiyi taşıyan uçağın Karadeniz'e düştüğü anlaşıldı. 8'i mürettebat 92 kişinin yer aldığı uçağın enkazının Soçi sahiline bir buçuk kilometre uzaklıktaki alanda 50 metre derinlikte bulunduğu saptandı. Bunun üzerine ekipler hemen kaza yerine vardı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, 92 kişiden sağ kurtulan olmadığını açıkladı. 7 kişinin cesedine ulaşıldığını vurguladı. Ruslar kazanın şokunu yaşarken, dünya "Neden" sorusuna cevap aradı.
* Rus ekipler, Karadeniz'in kara sularında hayatını kaybeden Ruslar'ı arıyor.
SSCB'NİN DAĞILDIĞI TARİHTE
Rus yetkililer ise "teknik bir arıza" ihtimalinin ağırlık kazandığını vurguladı. Yetkililer uçağın muhtemelen kalkışta kaza yaptığını açıkladı. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-154 uçağının deneyimli ve birinci sınıf pilotlardan Roman Volkov tarafından kullanıldığını açıklayınca sabotaj ihtimali arttı. Ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, kazayla ilgili araştırma komisyonu kurulması için düğmeye bastı. Rusya'da bir gün yas ilan edilirken, tüm bunlar sabotaj ihtimalini arttırdı. Kazanın en ilginç detayı ise tarihte saklıydı. Çünkü dün yani 25 Aralık 1991'de Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Gorbaçov istifa edip koltuğunu bırakmıştı. Bu tarih resmi kaynaklara SSCB'nin dağıldığı gün olarak yazılmıştı.
1928'TE KURULDU
Dünyanın en büyük ordu korosu olan Kızıl Ordu Korosu, 1928'de kuruldu. Savaş koşullarında askerlere ve SSCB halklarına moral vermek amacıyla gösteriler yapıyordu. Kızıl Ordu Korosu, değişik birliklerden gelen, farklı rütbelerde subay ve askerlerin görev aldığı solistler, koro elemanları, orkestra ve dans gruplarından oluşuyordu. Koro, Türkiye dahil pek çok ülkede verdiği konserlerle tanınıyordu. Türkiye programında seslendirdiği Türkçe parçalarla da dikkat çeken koro, ünlü popçu Tarkan'ın "Şıkıdım şıkıdım" şarkısını bile söylemişti.
UÇAN TABUT TUPOLEV 154
Tupolev 154 uçakları 1968'de üretime başladı. Şimdiye kadar 40 kez ölümlü kaza yaptı. Kazalarda toplam 2 bin 723 kişinin öldüğü açıklandı. Bu nedenle uçak "Uçan Tabut" adıyla anılmaktaydı.
Karadeniz'de düşen uçağın son tamiratı Aralık 2014'te, son bakımı ise bu yılın Eylül ayında yapıldı.
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YILLAR ÖNCE AYNISI BORDO BERELİLERE YAPILMIŞTI. OLAYI PERDELEMEK İÇİN GAFFAR OKKAN OLAYINI ÖNE ATTILAR. KGB BUNU ASLA KARŞILIKSIZ BIRAKMAZ.
mankurt kemal kilicdarogluna sormak lazim
abd ve batıya karşı Türkiye ve Rusya güçlerini birleştirerek artık bu oyunlara son vermelidir...
Rusya nın son günlerde yaşadıkları, uçağın düşürüldüğünden başka bir ihtimal olmadığını düşündürüyor. Bir güç RUSYA yı yolundan çevirmeye çalışıyor. Bu güç simgelerle hareket ediyor, tarihi günlere atıf yapan terör yapıyor. Dünyayı kan gölüne çeviriyor.İnsan kılıklı, beyaz yakalı şeytani bir terör örgütü.
bence sabotajdır
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