Yol Durumu
  1. Çakma terapist!
  2. Şanslı eşek

Kedi kurtarma operasyonu

Kedi kurtarma operasyonu
Adana'da, dün iki kedi soğuk havadan etkilendi. FETÖ soruşturması kapsamında el konularak boşaltılan bir öğrenci yurduna girdi. Ancak çıkacak yeri bulamayınca mahsur kaldı. Yurdun cam kapısının önünde saatlerce bekleyip, miyavlayan kedileri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yurdun önünden geçerken kalabalığı gören İbrahim Alagöz, yangın merdivenine tırmanıp kedileri kurtardı. Açık bırakılan pencereleri de kapatıp, yangın merdiveninden aşağıya inen Alagöz, "İnsanlık görevimi yaparak kedileri kurtardım" dedi.
  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar