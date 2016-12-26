Kedi kurtarma operasyonu

Adana'da, dün iki kedi soğuk havadan etkilendi. FETÖ soruşturması kapsamında el konularak boşaltılan bir öğrenci yurduna girdi. Ancak çıkacak yeri bulamayınca mahsur kaldı. Yurdun cam kapısının önünde saatlerce bekleyip, miyavlayan kedileri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yurdun önünden geçerken kalabalığı gören İbrahim Alagöz, yangın merdivenine tırmanıp kedileri kurtardı. Açık bırakılan pencereleri de kapatıp, yangın merdiveninden aşağıya inen Alagöz, "İnsanlık görevimi yaparak kedileri kurtardım" dedi.