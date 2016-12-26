Kedi kurtarma operasyonu

Adana'da,dün iki kedi soğukhavadan etkilendi.FETÖ soruşturmasıkapsamında elkonularak boşaltılanbir öğrenci yurdunagirdi. Ancak çıkacakyeri bulamayıncamahsur kaldı. Yurduncam kapısının önündesaatlerce bekleyip,miyavlayan kedilerigören vatandaşlaritfaiyeye haber verdi.Bu sırada yurdunönünden geçerkenkalabalığı görenİbrahim Alagöz, yangın merdivenine tırmanıpkedileri kurtardı. Açık bırakılan pencereleri de kapatıp,yangın merdiveninden aşağıya inen Alagöz, "İnsanlıkgörevimi yaparak kedileri kurtardım" dedi.
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