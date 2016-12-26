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Kayseri'deki terör saldırısında kritik gelişme

Kayseri'de, çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi.

Kayserideki terör saldırısında kritik gelişme

Kayseri'de, çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi.

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araç saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında, İstanbul ve Adana'da da olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bazı zanlılar gözaltına alındı. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 15'ten 23'e çıktı.

Aralarında halk otobüsünün şoförü H.E, bombalı saldırıda infilak ettirilen araçta parmak izi bulunduğu gerekçesiyle Diyarbakır'da gözaltına alınan K.Ç. ve Şanlıurfa'da gözaltına alınan araç sahibi M.Y'nin de bulunduğu 23 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

Kayseri'de, 17 Aralık'ta bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında 14 asker şehit olmuş, 55 kişi yaralanmıştı.
  • 26 Aralık 2016, Pazartesi 18:01
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