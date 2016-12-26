Yol Durumu
  1. Çadır tiyatrosu
  2. Yıldırım yardım

Kandil, baharı göremeyecek

İçişleri Bakanı , Kandil’e net mesaj gönderdi: Bahara varamayacaksınız...

Kandil, baharı göremeyecek
Siirt'te incelemelerde bulunan İcişleri Bakanı , terör örgütü PKK'ya sert çıktı. Soylu, dağlarda barınamayacak olan terör örgütünün kaçacak delik aradığını belirterek, "Buradan Kandil'de aklı bez bağlamışlara söylüyorum. Bahara varamayacaksınız. Orada kalamayacaksınız, oradan Türkiye'yi tehdit edemeyeceksiniz ve başkalarının uşağı ve esiri olarak bu milletin fertlerini birbirlerine vuramayacaksınız" dedi. Soylu, "Cumhurbaşkanımız'ın, Başbakanımız'ın talimatıyla teröre karşı taarruz politikasıyla hareket ediyoruz. Şehitlerimiz için içimiz yanıyor. Ama o çocuklarımızın bize emanet ettiği ülkemiz için bu terörün kökünü kazımaya azimliyiz" şeklinde konuştu.
Etiketler:
  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
atakan atakan

sayin bakanim sen de koc dajagi var helal olsun sana

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 26.12.2016 10:34
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar