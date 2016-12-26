Kandil, baharı göremeyecek

Siirt'te incelemelerde bulunan İcişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya sert çıktı. Soylu, dağlarda barınamayacak olan terör örgütünün kaçacak delik aradığını belirterek, "BuradanKandil'de aklı bez bağlamışlarasöylüyorum. Bahara varamayacaksınız.Orada kalamayacaksınız, oradanTürkiye'yi tehdit edemeyeceksinizve başkalarının uşağı ve esiri olarakbu milletin fertlerini birbirlerinevuramayacaksınız" dedi. Soylu, "Cumhurbaşkanımız'ın, Başbakanımız'ın talimatıyla teröre karşı taarruz politikasıyla hareket ediyoruz. Şehitlerimiz için içimiz yanıyor. Ama o çocuklarımızın bize emanet ettiği ülkemiz için bu terörün kökünü kazımaya azimliyiz" şeklinde konuştu.
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sayin bakanim sen de koc dajagi var helal olsun sana
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