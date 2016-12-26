Kalpler rahatladı

Dikili Belediyespor’un 19 yaşındaki kalecisi Barış Demir, gittiği gece kulübünde kalbinden bıçaklandı. Kayıplara karışan katil dün yakalandı. Başarılı sporcunun ailesi ve sevenlerinin gönlü bir nebze rahatladı...
Henüz 19 yaşında, hayatının baharındayken aramızdan ayrılmak zorunda bırakıldı Barış Demir...Futbol aşkıyla yanıp tutuşuyor,Dikili Belediyespor'un ağlarını vargücüyle koruyordu genç sporcu. Ailesi ve arkadaşlarıyla mutlu bir hayat süren, gelecek hayalleri kuran Barış, geçen 6Ağustos gecesi eğlenmek için İzmir'inDikili İlçesi'ndeki gece kulübüne gitti.Dostlarıyla felekten bir gece çalarken,saat 03.30 sıralarında kulüpte iki gruparasında kavga çıktı. Sandalye-masaların havada uçuşmaya başlamasıyla koşarcasına mekandan çıkmaya çalıştı Barış... Ancak bu sıradakavgaya karışanlardan biri sinsiceyaklaşıp elindeki bıçağı genç sporcununkalbine sapladı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçakdarbeleriyle ağır yaralananDemir, bir anda kanlar içinde kalıp yere yığıldı.
POLİS ALARMA GEÇTİ
Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barış, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Barış'ın ölümü başta ailesi olmak üzere tüm spor camiasında ve yurt genelinde büyük üzüntü yarattı. Kalbindenaldığı darbe ile hayata veda eden Barış'ınkatilini bulmak için polis alarma geçti. Yapılan incelemede 6 kişinin karıştığıkavgada başarılı sporcuyu, Yusuf BozkurtErdil'in bıçaklayarak öldürdüğü anlaşıldı. Polis, olayın ardından kaçan Erdil'in yakalanması için çalışma başlattı. Bursa'daolduğu belirlenen Yusuf Bozkurt Erdil,geçen 22 Aralık'ta yakalanıp, Dikili'yegetirildi. Polisteki işlemlerinin ardındanadliyeye sevk edilen Yusuf BozkurtErdil, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp,Bergama Cezaevi'ne gönderildi. Cinayeti neden işlediğine dair herhangi bir açıklaması bulunmayan katilin ardından yakınları, "Barış'ın kanı yerde kalmadı.Biraz olsun içimiz rahatladı. En ağırceza verilsin" diye konuştu.
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