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Kalpler rahatladı

Dikili Belediyespor’un 19 yaşındaki kalecisi , gittiği gece kulübünde kalbinden bıçaklandı. Kayıplara karışan dün . Başarılı sporcunun ailesi ve sevenlerinin gönlü bir nebze rahatladı...

Kalpler rahatladı
Henüz 19 yaşında, hayatının baharındayken aramızdan ayrılmak zorunda bırakıldı Barış Demir... Futbol aşkıyla yanıp tutuşuyor, Dikili Belediyespor'un ağlarını var gücüyle koruyordu genç sporcu. Ailesi ve arkadaşlarıyla mutlu bir hayat süren, gelecek hayalleri kuran Barış, geçen 6 Ağustos gecesi eğlenmek için İzmir'in Dikili İlçesi'ndeki gece kulübüne gitti. Dostlarıyla felekten bir gece çalarken, saat 03.30 sıralarında kulüpte iki grup arasında kavga çıktı. Sandalye-masaların havada uçuşmaya başlamasıyla koşarcasına mekandan çıkmaya çalıştı Barış... Ancak bu sırada kavgaya karışanlardan biri sinsice yaklaşıp elindeki bıçağı genç sporcunun kalbine sapladı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Demir, bir anda kanlar içinde kalıp yere yığıldı.

POLİS ALARMA GEÇTİ
Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barış, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Barış'ın ölümü başta ailesi olmak üzere tüm spor camiasında ve yurt genelinde büyük üzüntü yarattı. Kalbinden aldığı darbe ile hayata veda eden Barış'ın katilini bulmak için polis alarma geçti. Yapılan incelemede 6 kişinin karıştığı kavgada başarılı sporcuyu, Yusuf Bozkurt Erdil'in bıçaklayarak öldürdüğü anlaşıldı. Polis, olayın ardından kaçan Erdil'in yakalanması için çalışma başlattı. Bursa'da olduğu belirlenen Yusuf Bozkurt Erdil, geçen 22 Aralık'ta yakalanıp, Dikili'ye getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Bozkurt Erdil, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Bergama Cezaevi'ne gönderildi. Cinayeti neden işlediğine dair herhangi bir açıklaması bulunmayan in ardından yakınları, "Barış'ın kanı yerde kalmadı. Biraz olsun içimiz rahatladı. En ağır ceza verilsin" diye konuştu.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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