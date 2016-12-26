Kadere yenildi

Yangında iki evladını kaybeden Döndü Yenilmez’in acı dolu hayatı yürek yaktı. Talihsiz kadının 5 sene önce eşiyle kavga ettiği için intihara kalkıştığı, defalarca darp edildikten sonra kafa travması geçirdiği ortaya çıktı
Kütahya'da yaşayan Döndü Yenilmez, geçtiğimiz gün 5 yaşındaki Berat ile 3 yaşındaki Berkay'ın üzerine kapıyı kilitleyip gündelik temizlik işine gitti. Ancak evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında iki küçük kardeş hayatını kaybetti. Dün sabah Adli Tıp Kurumu'ndan alınan kardeşler, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. İki çocuğunu kaybetmenin acısını yaşayan anne Yenilmez, "Çocuklarımı geri getirin" diye feryat etti.
SORUŞTURMA AÇILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerinin Yenilmez hakkında 'taksirle birden fazlakişinin ölümüne neden olmak'suçundan yasal işlem başlattığıöğrenildi. Bu arada eşinden ayrı yaşayan ve geçimini sağlamak için evlere temizliğe giden Yenilmez'in hayatından adeta dram çıktı. Yenilmez'in 26 Nisan 2011 tarihinde 7 aylık hamileyken gittiği Kütahya'daki Hisar Kalesi'nde eşiyle kavgalı olduğu için intihar ettiği belirlendi. 15metre yükseklikten kendisiniuçuruma bırakan Yenizmez'inolay yerine gelen sağlıkekipleri tarafından hastaneyekaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan Döndü Yenilmez'in, 21 Ekim 2011 tarihinde de kaldığı kayınpederinin evinde işsiz olan eşi Murat Yenilmez tarafından dövüldüğü, kafa travması geçirdiği ve hastanede bir süre tedavi gördüğü belirtildi.
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