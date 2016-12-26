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İkinci hayat

İkinci hayat
Kocaeli İzmit'te yaşayan Tunahan Tezer (20), 2 buçuk yıl önce motosiklet kazası geçirdi. Konuşma ve yürüme yetisini kaybetti. Tam 102 gün komada kaldıktan sonra hayata yeniden merhaba dedi. Gördüğü fizik tedavi ile yeniden yürümeye başlayan Tunahan şunları söyledi: "102 gün mücadele verdim. Artık ayakta durabiliyorum. En büyük hayalim arabayla dünyayı dolaşmak."
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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