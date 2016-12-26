Bakanlık terörle mücadelede son bir haftayı açıkladı

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde, 220 operasyon gerçekleştirildiğini ve ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 508 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 78 kişinin tutuklandığı bildirildi. Açıklamada, ayrıca FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, bin 96 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 426'sının tutuklandığı belirtildi.



İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında; 19-26 Aralık tarihleri arasında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca 220 operasyon gerçekleştirildi. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 4'ü ölü, 1'i yaralı, 4'ü sağ olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK OPERASYONLARINDA 78 KİŞİ TUTUKLANDI

PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 508 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 78 kişi tutuklandı. Yürütülen bu operasyonlar sonucunda, teröristler tarafından kullanılan 3 sığınak, barınak, mağara ve tuzaklanan 18 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Öte yandan 60 kilo patlayıcı yapımında kullanılan madde, 12 el bombası, 13'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere çeşitli çaplarda 36 silah ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON OLAN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terörün finansmanının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, piyasa değeri 13 milyon 666 bin Türk Lirası olan 322 kilo esrar, 31 bin 618 uyuşturucu hap, 9 kilo Sentetik Kannabinoid (BONZAİ), 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 11 milyon 852 bin 491 Türk Lirası olan; 1 milyon 638 bin 765 kaçak sigara, 92 bin 284 litre akaryakıt ele geçirilirken, bu kapsamda 390 kişi gözaltına alındı.



Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 419'u denizlerde olmak üzere bin 960 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 29 organizatör yakalanarak gözaltına alınırken, bunlardan 13'ü tutuklandı.

FETÖ/PDY OPERASYONLARINDA 426 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yabancı teröristlerle mücadele kapsamında; DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 78 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, bunlardan 12'sinin tutuklandığı kaydedildi.



FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında ise bin 96 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 426'sının tutuklandığı açıklandı.