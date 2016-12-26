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Roth'tan skandal tweet!

(HRW) İcra Direktörü , terör örgütü 'nın düzenlediği da hasar gören binaların fotoğraflarını paylaşarak, söz konusu yıkımın Erdoğan hükümeti tarafından yapıldığı imasında bulundu.

HRW İcra Direktörü Rothtan skandal tweet!

Yayımladığı rapor ve paylaşımlarla uluslararası alanda tartışılan nün (HRW) İcra Direktörü , sosyal medyada, kasım ayında terör örgütü tarafından yapılan ve aralarında iki polisin de bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiği ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Roth'un resmi Twitter hesabından, "Hayır, burası Halep değil. Bu Erdoğan'ın Türkiye'sinin Kürtlerin yaşadığı Diyarbakır kentine (ve diğer kentlere) yaptıkları" ifadesiyle dün paylaştığı tweette, terör örgütünün saldırısında yıkılan binaya ait bir fotoğrafı kullanarak algı operasyonu yaptı.

TEPKİLER ÜZERİNE KALDIRDI
HRW Direktörü, attığı tweetin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan tepkiler üzerine paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde PKK'lı teröristlerce 4 Kasım'da düzenlenen saldırıda, 2 polis şehit olmuş, 11 sivil hayatını kaybetmiş, 100'ü aşkın kişi yaralanmıştı.

HRW'NİN TERÖRLE İLİŞKİSİ
HRW'nin 1993 yılından bu yana başında olan Roth, son dönemde PKK ve terör örgütünün siyasi uzantıları hakkındaki açıklamalarıyla "terörle arasına mesafe koymadığı" eleştirilerine muhatap oluyor.

Daha önceki açıklamalarında, "Türkiye'de muhalif Kürt gruplara baskı yapılıyor" türü iddialara yer veren Roth, 10 Aralık'ta İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da saldırının sorumlusu PKK'nın uzantısı TAK hakkında, "Ama Kürt milislerin sivilleri bombalaması için hiçbir neden yok" gibi yumuşak ifadelere yer vermişti. Roth saldırının faillerini "Kürt milisler" olarak tanımlayarak PKK'yı bir terör örgütü olarak görmediğini ortaya koymuştu.

SALDIRIYI PKK ÜSTLENMİŞTİ
Kasım ayında Diyarbakır Bağlar'dadüzenlenen saldırıyı PKK'nın uzantısı TAK birimi resmi sitesinden üstlenmişti.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi 18:25
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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yşl yşl

boş yere havlama senin ön dişlerini cektim

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.12.2016 00:29
birsu birsu

Şerefsiz mahlukat,.

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 26.12.2016 20:44
zulkuf zulkuf

twitine yazacaktım korkak ıt. kapatmış alo.sen ve senın gibiler e söylüyorum lügattta adam olmakta yok sizlerde bari hayvan takliti yapın da adam sanmayalım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 26.12.2016 20:28
memo memo

serefsizler yabani kopekler gibi toplu halde saldiriyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 26.12.2016 19:27
patriot patriot

ilk girişinde tutuklayın

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 26.12.2016 18:54
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