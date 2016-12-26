HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Halkların Demokratik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Tuğluk'un Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.
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her şeyin bir sonu var yaptıklarının hesabı sorulacak hain kadından
ELLERİN-KIRILSIN
Meymenetsiz..
Cehenneme bile yakışmaz bu sıfat.
Kürt, Türk kardeştir.Ayrım yapan kalleş oğlu kalleştir.Cenabı Allah Ülkemizin düşmanlarını kahır ve perişan etsin.
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