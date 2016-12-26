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'li gözaltına alındı

'li Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

HDPli Aysel Tuğluk gözaltına alındı

Genel Başkan Yardımcısı , Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Halkların Demokratik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Tuğluk'un Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi 09:06
YORUMLAR 28 yorum yapıldı

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yşl yşl

her şeyin bir sonu var yaptıklarının hesabı sorulacak hain kadından

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evet0
hayır0
cevapla 27.12.2016 00:38
VEYSİ VEYSİ

ELLERİN-KIRILSIN

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.12.2016 19:10
nabi nabi

Meymenetsiz..

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.12.2016 18:40
KADIR KADIR

Cehenneme bile yakışmaz bu sıfat.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 26.12.2016 17:10
cahit cahit

Kürt, Türk kardeştir.Ayrım yapan kalleş oğlu kalleştir.Cenabı Allah Ülkemizin düşmanlarını kahır ve perişan etsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 26.12.2016 15:32
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