12 yıl önce yemeğin tuzu yüzünden kavga edip boşanan Arzu-Cumhur Bozoğlu çifti, kızlarının çabasıyla barıştı. Yeniden nikah masasına oturan ikili, “Bu kez evliligimizi daha olgun şekilde yürüteceğiz” dedi
Neşeli Günler filmi, Çanakkale'de gerçek oldu. Arzu Bilgili ve CumhurBozoğlu, bundan 12 yıl önce evdepişen yemeğin tuzu nedeniyle tartıştı. Buyüzden kavga eden çift, boşandı. İkilinin kızları Melisa, aradan geçen süreçte, anne ve babasını yeniden bir araya getirmek için mücadele verdi. 12 yıl sonra ise anne ve babasını ikna etmeyi başardı. Aradan geçen 12 yılın ardından Arzu Bilgili ve Cumhur Bozoğlu, kızlarının da desteğiyle yeniden nikah masasına oturdu.
'BİRAZ TECRÜBESİZLİĞİMİZ OLDU'
Yapılan nikah töreni ile tekrar evlenen Arzu-Cumhur Bozoğlu çifti, bundan sonra evliliklerini daha olgun bir şekilde sürdüreceklerini söyledi. Büyük mutluluk yaşadığını belirten Arzu Bozoğlu, "Rabbimden hayırlısını istedik, o dabize hayırlısını verdi. Tabi geçmiştehatalarımız oldu, olmadı değil. Amagençlikte hatalar olur. Önemli olanbunları telafi etmek. İnşallah bizdeömür boyu kızımızla birlikte dahahuzurlu bir hayat süreceğiz" dedi. 18 yaşında anne olduğunu hatırlatan Arzu Bozoğlu şöyle devam etti: "Çok genç yaşta anne oldum. Eşim de 22 yaşındaydı. Genç anne ve babalar. Biraz tecrübesizliğimiz oldu. Bundan sonra daha tecrübeli şekilde götüreceğiz." Cumhur Bozoğlu ise, "Ailece çok mutluyuz. Eşimle, kızımızla beraber, kalan ömrümüzü en mutlu şekilde sürmeyi nasip etsin Allah. Bunların hepsi karşılıklı duygulariçerisinde oldu. Kızımızın genç kız olduğunu fark ettik. Aradan geçen sürede başka evlilik yapmadık. Yine ilk evliliğimiz gibi. İkinci eş gibi değil de ilk günkü gibi. Bundan sonra daha olgun şekilde yürüteceğiz" diye konuştu.
'NEŞELİGÜNLER'İARATMADI Çiftin yaşadıkları, başrollerini Münir Özkul ve Adile Naşit'in oynadığı 'Neşeli Günler' filmine benzetildi. Filmde, turşuculuk yapan çift, turşu suyu yüzünden sürekli kavga ediyor. Tartışma büyüyünce ise ayrılık kararı alarak boşanıyorlar. Çiftin 6 çocuğu, yıllar sonra anne ve babalarını yeniden bir araya getirmek için mücadele veriyor. Bu mücadele sonucunda da çift yeniden evleniyor.
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