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FETÖ’nün son oyunu: Dışı WhatsApp, içi ihanet

FETÖ’nün son oyunu: Dışı WhatsApp, içi ihanet
Kilis'teki FETÖ soruşturmasında tutuklanan bir dernek yöneticisi, örgütün önce telefonuna "Kakao Talk" programı yüklediğini anlatarak, "17-25 Aralık sonrasında ise WhatsApp arayüzlü Eagle programını yüklediler. Darbe girişiminin ardından evime gelen bir örgüt üyesi, bluetooth ile telefonuma bir program yollayıp, 'Bu son program, sana temizleme programı da yolladım, bir tehlike anında hemen kullanarak silebilirsin" dedi. İkonu ikonu ile birebir aynıydı. Ancak sadece birileri tarafından yüklenen bu program gönderilen şifreyle aktif hale getirilebiliyordu" dedi.

SABAH

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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi 02:08
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ismail ismail

Fatih sultan bu adam gebertilmemeli. Bu adam yakalanıp Türkiye ye getirilmeli kimlerle organize olduğu, topladığı paraları kimlere peşkeş çektiği, Türkiye de kimlerin desteğini aldığı hepsini ortaya dökmeli ki bataklığa müdahale edilebilsin. Eğer fettoş ölürse pek çok namussuz aklanacak yada ortaya çıkarılamayacak. Belki de fetto yu Amerika öldürecek ya da yanında ki uşakları zehirleyecek.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.12.2016 18:57
FatihSultan23 FatihSultan23

Ya hu şeytan suratlı pislik fetöyü gebertin bu pislik artık bu Dünyada nefes almasın o lanet olası amerika inşallah büyük bir kasırgayla yok olursunuz. Pislikler, lanet olsun sizlere.

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 26.12.2016 09:33
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