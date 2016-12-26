FETÖ’nün son oyunu: Dışı WhatsApp, içi ihanet

Kilis'tekiFETÖ soruşturmasında tutuklanan bir dernek yöneticisi, örgütün önce telefonuna "Kakao Talk" programı yüklediğini anlatarak, "17-25 Aralık sonrasında ise WhatsApp arayüzlü Eagle programını yüklediler. Darbe girişiminin ardından evime gelen bir örgüt üyesi, bluetooth ile telefonuma bir program yollayıp, 'Bu son program, sana temizleme programı da yolladım, bir tehlike anında hemen kullanarak silebilirsin" dedi. İkonu Tango ikonu ile birebir aynıydı. Ancak sadece birileri tarafından yüklenen bu program gönderilen şifreyle aktif hale getirilebiliyordu" dedi.
kalan karakter 1000
Fatih sultan bu adam gebertilmemeli. Bu adam yakalanıp Türkiye ye getirilmeli kimlerle organize olduğu, topladığı paraları kimlere peşkeş çektiği, Türkiye de kimlerin desteğini aldığı hepsini ortaya dökmeli ki bataklığa müdahale edilebilsin. Eğer fettoş ölürse pek çok namussuz aklanacak yada ortaya çıkarılamayacak. Belki de fetto yu Amerika öldürecek ya da yanında ki uşakları zehirleyecek.
Ya hu şeytan suratlı pislik fetöyü gebertin bu pislik artık bu Dünyada nefes almasın o lanet olası amerika inşallah büyük bir kasırgayla yok olursunuz. Pislikler, lanet olsun sizlere.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.