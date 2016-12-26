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Felaket ''si

Felaket Çeşmesi
Yaz aylarında Türkiye'nin en ünlü isimlerine ev sahipliği yapan İzmir'in ilçesi zor günler geçiriyor. Kayalıklara oturan Panama bandıralı Lady Tuna gemisinden denize sızan 50 tona yakın yakıt, yeni bir çevre felaketine yol açtı. Paşa Limanı ve Ilıca Yıldız Burnu kıyılarını kaplayan yakıt, şiddetli poyrazın da etkisiyle Ilıca Oteli Plajı ve Altınyunus Oteli'ne kadar ulaşarak cennet koyları tehdit etmeye başladı.


Şiddetli poyrazın etkisiyle dağılan 50 ton yakıt, daha çok ünlü isimlerin villalarının bulunduğu Paşa Limanı'nı etkiledi.

ÇALIŞMALAR 2 AY SÜRECEK
, bu bölgede villaları bulunan iş dünyası ve sosyeteyi de etkiledi. Hüsnü Özyeğin, Haluk Özyavuz, Lucien Arkas, Mahmut Özgener, Abdullah Kavukçu, Levent Okudan gibi birçok ünlü ismin villalarının ve malikanelerinin bulunduğu Paşa Limanı, Şifne, Ildırı ve Yıldızburnu'ndaki kirlilik iş adamlarının yaz keyfini tehdit ederken, aynı zamanda turizm sektörünün de yüreğini ağzına getirdi. Rüzgarın esiş yönüne göre akaryakıt da yön değiştirirken ekipler koylardaki kirlilikle mücadele etmeye başladı. Özel kıyafetler ve ekipmanlar kullanan Mare Deniz Temizlik Şirketi'nin 80 kişilik ekibinin yanı sıra Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 25 kişilik ekibi de deniz kıyılarındaki temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik işleminin 2 ay sürmesi bekleniyor.

KAHRAMAN DURAK
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Deniz Deniz

Kardesim, yokmu sàhil güvenlik , tut gemiyi güvenli yere kadar eslik et , geçir gitsin . Ne gemi biryere oturur nede petrol sizar nede ....... .

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.12.2016 17:43
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