Yaz aylarında Türkiye'nin en ünlü isimlerine ev sahipliği yapan İzmir'in Çeşme ilçesi zor günler geçiriyor. Kayalıklara oturan Panama bandıralı Lady Tuna gemisinden denize sızan 50 tona yakın yakıt, yeni bir çevre felaketine yol açtı. Paşa Limanı ve Ilıca Yıldız Burnu kıyılarınıkaplayan yakıt, şiddetli poyrazın da etkisiyleIlıca Oteli Plajı ve Altınyunus Oteli'ne kadarulaşarak cennet koyları tehdit etmeye başladı.
Şiddetli poyrazın etkisiyle dağılan 50 ton yakıt, daha çok ünlü isimlerin villalarının bulunduğu Paşa Limanı'nı etkiledi.
ÇALIŞMALAR 2 AY SÜRECEK Kirlilik, bu bölgede villaları bulunan iş dünyası ve sosyeteyi de etkiledi. Hüsnü Özyeğin, HalukÖzyavuz, Lucien Arkas, Mahmut Özgener,Abdullah Kavukçu, Levent Okudan gibi birçokünlü ismin villalarının ve malikanelerininbulunduğu Paşa Limanı, Şifne, Ildırıve Yıldızburnu'ndaki kirlilik iş adamlarının yaz keyfini tehdit ederken, aynı zamanda turizm sektörünün de yüreğini ağzına getirdi. Rüzgarın esiş yönüne göre akaryakıt da yön değiştirirken ekipler koylardaki kirlilikle mücadele etmeye başladı. Özel kıyafetler ve ekipmanlar kullanan Mare Deniz Temizlik Şirketi'nin 80 kişilik ekibinin yanı sıra Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 25 kişilik ekibi de deniz kıyılarındaki temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik işleminin 2 ay sürmesi bekleniyor.
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Kardesim, yokmu sàhil güvenlik , tut gemiyi güvenli yere kadar eslik et , geçir gitsin . Ne gemi biryere oturur nede petrol sizar nede ....... .
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