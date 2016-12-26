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'in yeni hedefi iddiası

rejiminin sıradaki hedefinin sivil ve muhaliflerin tahliye edildiği olduğu iddia edildi.

Esedin yeni hedefi İdlib iddiası

Kuşatma altındaki Halep'ten 40 bine yakın sivil ve muhalifin tahliye edildiği 'de yeni bir savaş endişesi hakim. Sahadaki bütün muhalif gruplar 'İslami Heyet' çatısı altında birleşme hazırlığı yaparken, Ortadoğu için çizilmiş bazı haritaların bu bölgede bir 'Şii federasyon' oluşturma çabasına işaret etmesi kaygıları artırıyor. Sözkonusu plana göre, mezhepçi federasyon, 'nin kuzeyinde Türkiye sınırından başlayarak Halep, İdlib, Hama ve Humus'u da içine alıp aşağıya doğru iniyor. Plana dair Yeni Şafak'a bilgi veren kaynaklar, rejimi, ve Rusya'nın İdlib'deki radikal grupları bahane ederek yönlerini buraya çevirmelerinin hiç de şaşırtıcı olmayacağını kaydediyor. İddiaya göre Halep ve çevresine yerleştirilen İran destekli binlerce terörist, İdlib müdahalesine bahane oluşturacak mezhepçi bir sabotaj için hazırda bekliyor.

İRAN KUŞAĞI AKDENİZ'DE
Türkiye, ABD'nin Kuzey Suriye'de terör koridoru inşa etme projesini Fırat Kalkanı Harekâtı ile boşa çıkarmıştı. Anadolu'nun Ortadoğu ile bağlantısını koparacak ikincil projenin İran destekli mezhepçi kuşak planı olduğu belirtiliyor. Namluların Halep'in ardından İdlib'e çevrilmesi halinde Türkiye'ye yeni bir göç dalgası başlayabilir. Merkezinde 500 bin sivilin yaşadığı İdlib'in, kırsal bölgeler de dahil edildiğinde 4 milyonluk bir nüfusu barındırdığı tahmin ediliyor. Kaynaklar, kirli planın uygulamaya konulması halinde Akdeniz kıyısındaki Lazkiye'den başlayan ve Humus, Hama, İdlib'le devam eden hattın tamamen 'temizlenmek' istenebileceğine işaret ediyor.

İKİNCİ CEPHE AÇILABİLİR
Hatay'a komşu İdlib, Türkiye ile bağlantısı olan muhalif gruplar ve sivil halka desteğin ulaştırıldığı bir bölge. Askeri çevreler, Esed rejiminin buraya olası bir saldırısının Türkiye'yi Fırat Kalkanı'ndan sonra ikinci bir cephe açmaya zorlayabileceğini dile getiriyor. İdlib'e yönelik her senaryoya karşı hazırlıklar yapılıyor. Ankara, askeri bir müdahaleye gerek kalmaması için muhalif grupları tek çatı altında birleştirme çabalarına hız verdi. İdlib'in her yanına, güvenliği sağlamaları için Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) grupları gönderiliyor. Bu önlemlerle, Esed ve müttefiklerine, müdahale için bahane üretme fırsatı tanınmaması amaçlanıyor. Askeri çevreler, "İdlib gündemi dünya kamuoyunda diplomasi marifetiyle sıcak tutulmalı. Bölgede meydana gelmesi muhtemel oldu-bittiler için askeri ve lojistik açıdan hazırlıklı olunmalı. Türkiye'yi Bab ve Rakka gündemiyle meşgul ederek İdlib'in bir oldu-bittiye getirilmesine izin verilmemeli" uyarısında bulunuyor.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi 12:24
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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patriot patriot

Esadın sonu olur Rusyada koruyamaz bu defa birlikte mezara girerler sabır bir yere kadar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır1
cevapla 26.12.2016 12:46
ihpus2922 ihpus2922

Gerekirse TSK katil Esed'in hakkından gelir ..telaşa gerek yok ..Rusya 'nın izni olmadan hiç bir şey yapamaz ..İran'da öyle ..

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır1
cevapla 26.12.2016 12:33
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