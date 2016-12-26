Epilasyon hapsi

Epilasyon Lazer epilasyon için özel bir hastaneye giren Meral T.’ye doktorsuz işlem yapıldı. Sağlık görevlileri, ihbar üzerine merkezi bastı. Doktor ve estetisyen hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı...
İstenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmak isteyenlerin başvurduğu lazer epilasyon uygulamalarındaki yanlışlıklar, yargıya taşındı. İstanbul İl SağlıkMüdürlüğü, geçen yıl, Fatih'te bulunan özel bir hastanede lazer epilasyon işlemlerinin doktordeğil estetisyen tarafındanyapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine, yetkililer kolları sıvadı. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denetim için söz konusu hastaneye baskın yaptı. Ekipler, estetisyen Aysel B.'nin(42), müşterilerden Meral T.'ye (37) lazer epilasyon yaptığına tanık olunca hastaneyle ilgilisoruşturma başlatıldı.
'KANUNA AYKIRI'
İfadesine başvurulan Aysel B., "Hastaya gerekli uyarıları yaptım. Tedavinin öncesi ve sonrasını anlattım. Olabilecek yan etkiler hakkında bilgi verip, rıza belgesini imzalattım" diye savunma yaptı. Ancak hastane kayıtlarında Meral T.'ye ait imzalı rıza belgesi bulunamadı. Hazırlanan iddianamede, "ÖzelHastaneler Yönetmeliği'ninyasaklar başlıklı, 'Özelhastanede herhangi bir faaliyetalanının ya da biriminin yetkisiolmayan kişiler tarafındankullanımı yasaktır" hükmü yer aldı. İddianamede Aysel B.'nin hekim haricinde lazer uygulama yaparak kanuna aykırı davrandığı vurgulandı. Kurum yetkilisi Dr.Şükrü G. ile Aysel B.'ye 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye CezaMahkemesi'nde görüleceği açıklandı.
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