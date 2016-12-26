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kaçmak isteyen sivilleri öldürdü

Terör örgütü , El-Bab'dan kaçmak isteyen 30 sivili katletti.

TSK duyurdu: DEAŞ kaçmak isteyen 30 sivili...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Suriye'nin kuzeyindeki 'dan kaçmaya çalışan en az 30 sivil, dün terör örgütünün mayın ve el yapımı patlayıcılarla düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

DEAŞ'A 113 HEDEF VURULDU
Öte yandan, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, DEAŞ terör örgütüne ait 113 hedef ateş altına alınarak teröristlerin kullandığı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları kullanılamaz hale getirildi.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi 10:35
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