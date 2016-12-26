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'liler komisyonda ​ sloganı attı

Anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü TBMM 'nunda çıkardıkları taşkınlıklarla çalışmayı sabote etmeye çalışan 'liler bu kez de terör örgütü sloganına benzer slogan atarak komisyonu birbirine kattı.

CHPliler komisyonda DHKP-C​ sloganı attı
AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü TBMM 'nu sabote etmek isteyen 'li vekiller terör örgütü ​'nin sloganlarını haykırdı.

Anayasa Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında parti grupları bir araya geldi. Bugünkü komisyon sırasında yaşananlarsa dikkatleri çekti. Toplantıyı sabote etmeye kalkışan CHP'li vekillerin slogan attığı kameralara yansıdı.

CHP'lilerin kullandığı slogan ise skandala neden oldu. Hükümeti hedef almak için salonda bağıran CHP'liler terör örgütü DHKP-C mensuplarının gösteriler sırasında attığı sloganı kullandı.

"90 YILLIK PARTİNİN DURUMU İÇLER ACISI"
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, resmi Twitter hesabı üzerinden görüntüleri yayınladı. CHP'lilerin terör örgütü DHKP-C'nin sloganlarını attığını bildiren Turan, "90 yıllık partinin geldiği hal içler acısı. İnsan ayrı bir slogan üretir" dedi.

UZLAŞMA YOK
Anayasa Komisyonu görüşmelerinde 4 partinin grup başkanvekilleri uzlaşamadı.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi 17:50
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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birsu birsu

böyle pırtı olmaz olsun, Türkiye partisi olmadı,olamadı...

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evet0
hayır0
cevapla 26.12.2016 23:05
Abdulbaki Mercidabık Abdulbaki Mercidabık

O örgüt zaten chp'nin arka bahçesi.Belediyeler o örgüt elemanlarından geçilmiyor.Sürekli belediyelerine o örgüt elemanlarını alıyorlar,aynı zamanda bölücü örgüt üyeleride onların belediyelerinin himayeleri altında.

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evet0
hayır0
cevapla 26.12.2016 23:01
Ahmed Ahmed

Bu teröriste chp yi komisyon atin, bunlarin hepsi zaten vatan haini ve islam düsmani.....

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evet3
hayır0
cevapla 26.12.2016 20:02
ozan ozan

iyi bakın necdet sezerin anayasa fırlattığı gurubu görün.sıkışınca vatan millet. ASLINDA SAHİBİMİZ ing alm amerika yaşasın. yazık. atatürkün sadece büstünü yaptıkları ve fikirlerini öldürmeye çalıştıkları 1938 den itibaren devam eden bir İHANET ŞEBEKESİ.

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evet1
hayır0
cevapla 26.12.2016 19:07
atlantis atlantis

Son cirpinislari

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evet2
hayır0
cevapla 26.12.2016 18:33
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