Anayasa Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında parti grupları bir araya geldi. Bugünkü komisyon sırasında yaşananlarsa dikkatleri çekti. Toplantıyı sabote etmeye kalkışan CHP'li vekillerin slogan attığı kameralara yansıdı.
CHP'lilerin kullandığı slogan ise skandala neden oldu. Hükümeti hedef almak için salonda bağıran CHP'liler terör örgütü DHKP-C mensuplarının gösteriler sırasında attığı sloganı kullandı.
"90 YILLIK PARTİNİN DURUMU İÇLER ACISI"
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, resmi Twitter hesabı üzerinden görüntüleri yayınladı. CHP'lilerin terör örgütü DHKP-C'nin sloganlarını attığını bildiren Turan, "90 yıllık partinin geldiği hal içler acısı. İnsan ayrı bir slogan üretir" dedi.
UZLAŞMA YOK
Anayasa Komisyonu görüşmelerinde 4 partinin grup başkanvekilleri uzlaşamadı.
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böyle pırtı olmaz olsun, Türkiye partisi olmadı,olamadı...
O örgüt zaten chp'nin arka bahçesi.Belediyeler o örgüt elemanlarından geçilmiyor.Sürekli belediyelerine o örgüt elemanlarını alıyorlar,aynı zamanda bölücü örgüt üyeleride onların belediyelerinin himayeleri altında.
Bu teröriste chp yi komisyon atin, bunlarin hepsi zaten vatan haini ve islam düsmani.....
iyi bakın necdet sezerin anayasa fırlattığı gurubu görün.sıkışınca vatan millet. ASLINDA SAHİBİMİZ ing alm amerika yaşasın. yazık. atatürkün sadece büstünü yaptıkları ve fikirlerini öldürmeye çalıştıkları 1938 den itibaren devam eden bir İHANET ŞEBEKESİ.
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