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Cani koca tutuklan

9 ay önce boşandığı eşini mafyavari bir şekilde diz kapaklarından kurşunlayan eski koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Cani koca tutuklan
Adana'da 21 Aralık günü Mustafa Altıntaş (44), 9 ay önce boşandığı eski eşi Songül Özelmas'ı barışmak için çağırdı. İkili tartıştı. Altıntaş, talihsiz kadını diz kapaklarından vurdu. Daha sonra da kaçtı. Hastaneye kaldırılan Özelma, tedavi altına alındı. Emniyet güçleri, cani kocayı bulmak için operasyon başlattı. Kısa sürede yakalnan Altıntaş, ifadesinde eski eşini çok sevdiğini, onunla barışmak istediğini ancak gelmek istemeyince vurduğunu, pişman olduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen Mustafa Altıntaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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