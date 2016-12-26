Cani koca tutuklan

Adana'da 21 Aralık günü Mustafa Altıntaş (44), 9 ay önce boşandığı eski eşi Songül Özelmas'ı barışmak için çağırdı. İkili tartıştı. Altıntaş, talihsiz kadını diz kapaklarından vurdu. Daha sonra da kaçtı. Hastaneye kaldırılan Özelma, tedavi altına alındı. Emniyet güçleri, cani kocayı bulmak için operasyon başlattı. Kısa sürede yakalnan Altıntaş, ifadesinde eski eşini çok sevdiğini, onunla barışmak istediğini ancak gelmek istemeyince vurduğunu, pişman olduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen Mustafa Altıntaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.