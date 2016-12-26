Çadır tiyatrosu

Türkiye,bugüne kadarSuriyelimültecileriçin 20milyarlira harcadı.Ancak AlmanyaBaşbakanıAngela Merkel, yardım konusunda çokcimri davrandı. Dışişleri Bakanı FrankWalter Steinmeier, İdlib'de 5 binçadır kuracaklarını açıkladı. AlmanBakan, çadırların parasını Kızılay'agönderileceğini belirterek, "Özellikle bukaranlık günlerde insanlara yanlarındaolduğumuzu göstermek istiyoruz.Açlık ve şiddet cehenneminden sonanda kurtulan bu insanlara en azındanufak bir umut ışığı sunuyoruz" diyerekadeta şov yaptı.
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cadirlari biz almanlara versek daha makul zavalli merkel usuyecek bu karakisda. almanlarin aklinda sarunmu var///?
söz verip dönersiniz ,vijdansızlar ,acımasız katiller ,pis yalancılar ,imansız mahluklar ,,dönme dolaplar,,
Eger ki Hükümetimiz o CADIRLARI kabul ederse, büyük Türk Milletinin ONURLARIYLA OYNANMIS olur,sahsiyetlerini kücültür.. Lütfen biz o CADIRLARI kabul etmeyelim.ALSINLAR BASLARINA CALSINLAR.
Alman kadınları türklerin nasıl çadır kurduğunu iyi bilir :)) Hükümet neyi bekliyor hala ..geri kabul anlaşmasına Avrupa riayet etmedi..açalım şu kapılarıda avrupa altına etsin korkudan.
BİZ SINIR KAPILARINI AÇALIM O 5 BİN ÇADIRI ALMANYA DA KURSUNLAR ŞEREFSİZLER
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