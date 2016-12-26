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Çadır tiyatrosu

Çadır tiyatrosu
Türkiye, bugüne kadar Suriyeli mülteciler için 20milyar lira harcadı. Ancak Almanya Başbakanı Angela , yardım konusunda çok cimri davrandı. Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, İdlib'de 5 bin çadır kuracaklarını açıkladı. Alman Bakan, çadırların parasını Kızılay'a gönderileceğini belirterek, "Özellikle bu karanlık günlerde insanlara yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Açlık ve şiddet cehenneminden son anda kurtulan bu insanlara en azından ufak bir umut ışığı sunuyoruz" diyerek adeta şov yaptı.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

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duran duran

cadirlari biz almanlara versek daha makul zavalli merkel usuyecek bu karakisda. almanlarin aklinda sarunmu var///?

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evet0
hayır0
cevapla 26.12.2016 17:29
SAMET SAMET

söz verip dönersiniz ,vijdansızlar ,acımasız katiller ,pis yalancılar ,imansız mahluklar ,,dönme dolaplar,,

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evet3
hayır0
cevapla 26.12.2016 15:09
Ahmet Ahmet

Eger ki Hükümetimiz o CADIRLARI kabul ederse, büyük Türk Milletinin ONURLARIYLA OYNANMIS olur,sahsiyetlerini kücültür.. Lütfen biz o CADIRLARI kabul etmeyelim.ALSINLAR BASLARINA CALSINLAR.

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evet3
hayır0
cevapla 26.12.2016 14:56
ihpus2922 ihpus2922

Alman kadınları türklerin nasıl çadır kurduğunu iyi bilir :)) Hükümet neyi bekliyor hala ..geri kabul anlaşmasına Avrupa riayet etmedi..açalım şu kapılarıda avrupa altına etsin korkudan.

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evet6
hayır1
cevapla 26.12.2016 12:40
PEHLİVAN PEHLİVAN

BİZ SINIR KAPILARINI AÇALIM O 5 BİN ÇADIRI ALMANYA DA KURSUNLAR ŞEREFSİZLER

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evet10
hayır1
cevapla 26.12.2016 10:29
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