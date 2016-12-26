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Büyük Türk şirketlerine !

Aralarında 'nin önde gelen bankalarının da olduğu büyük şirketler bugün yoğun bir altında

Büyük Türk şirketleri saldırı altında

Son dönemde lara maruz kalan Türk şirketleri bugün de yeni bir saldırı altında. 'nin en büyük bankalarının da aralarında olduğu birçok dev kurumun internet sitesine yoğun şekilde siber saldırı yapıldığı belirtiliyor.

Dev şirketlerin saldırılardan etkilenmemek için tüm önlemleri aldığı ifade edilirken bu şirketlerin internet sitelerine erişimde zaman zaman yavaşlamaların olabileceği söyleniyor.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi 18:39
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