Bebek katillerine 25’er yıl hapis

BURSA'da, gizli ilişki sonucu dünyaya gelen bebeklerini çöp konteynerine atıp ölümüne neden olmaktan tutuklanan Sezai Durmayaz (39) ile sevgilisi Çiğdem Şimşek'in (20) yargılanmasına devam edildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda bebeğin kan kaybından öldüğü ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine savcı, sanıkların 25'er yıl hapsini istedi. Genç kadın 20 Ocak'ta 8 aylık erkek bebeğini tuvalette doğurmuş, sevgilisi de, göbek bağını makasla kestikten sonra poşete koyup çöpe atmıştı. Çiğdem Şimşek'in kanaması kesilmeyip hastaneye gittiğinde olay ortaya çıktı. Çift karşılıklı birbirlerini suçladı. Dava ileri bir tarihe erteledi.