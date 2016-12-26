Başbakan Yıldırım, Bahçeli ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, saat 18.30'da Çankaya Köşkü'nde Bahçeli ile bir araya gelecek.