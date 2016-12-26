Yol Durumu
  1. DEAŞ'a son darbeyi vuracaklar
  2. HDP'li Aysel Tuğluk gözaltına alındı

Başbakan Yıldırım, Bahçeli ile görüşecek

Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile saat 18.30'da Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.

Başbakan Yıldırım, Bahçeli ile görüşecek

Başbakan , MHP Genel Başkanı ile görüşecek.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, saat 18.30'da Çankaya Köşkü'nde Bahçeli ile bir araya gelecek.
Etiketler: ,
  • 26 Aralık 2016, Pazartesi 09:16
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
&#246;zkan özkan

bahçeli denen kişi görüşse ne olur.görüşmese ne olur kurultay yapılsa genel başkanlığa kaybeder hadi kurultaydan yine genel başkan oldu diyelim seçimlerde zati kaybedecek dolayısıyla mhp yi anap.dyp gibi tok edecek bu aptal yani yoooook hükmündedir delegesinden kaçan it soyu vatandaş

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.12.2016 15:49
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar