Başbakan Yıldırım, Bahçeli ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, saat 18.30'da Çankaya Köşkü'nde Bahçeli ile bir araya gelecek.
Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, saat 18.30'da Çankaya Köşkü'nde Bahçeli ile bir araya gelecek.
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bahçeli denen kişi görüşse ne olur.görüşmese ne olur kurultay yapılsa genel başkanlığa kaybeder hadi kurultaydan yine genel başkan oldu diyelim seçimlerde zati kaybedecek dolayısıyla mhp yi anap.dyp gibi tok edecek bu aptal yani yoooook hükmündedir delegesinden kaçan it soyu vatandaş
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