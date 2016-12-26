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Anayasa teklifinin ikinci maddesi de kabul edildi

Anayasa teklifinin birinci ve ikinci maddesi komisyonda kabul edildi.

Anayasa teklifinin ikinci maddesi de kabul edildi
nin 1. maddesi on iki saatlik görüşmelerin ardından kabul edildi. Teklifin 1. maddesi anayasanın yargı bağımsızlığıyla ilgili 9'ncu maddesine bağımsız ibaresinden sonra gelmek üzere 've tarafsız' ibaresi eklenmiştir.

İKİNCİ MADDE DE KABUL EDİLDİ
TBMM Anayasa Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci maddesi de kabul edildi. Kabul edilen ikinci madde 550 olan milletvekili sayısını 600'e çıkarıyor.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi 23:35
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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t&#252;rk türk

Millete bile saygısı olmayan chp sen kimin oylarıyla geldin burayada anayasayı engellemeye çalışıyon.Madem anayasayı istemiyorsunuz adam gibi millete anlatırsınız neden istemediğinizi son söz türk milletinin olur.Yoksa bir seçim daha kaybedeceğinizi anladınızda ondan mı engellemeye çalışıyorsunuz.Mustafa Kemal Atatürk şimdi yaşasaydı sizi parçalardı be YAZIK...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.12.2016 00:04
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