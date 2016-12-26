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Adım adım takip!

Adım adım takip!
Samsun'da dün giyim mağazısından 2 tane kazak alan M.D., birinin parasını ödedi, diğerini ise sakladı. Kapıdan çıkarken alarm çaldı. Ortalık karıştı. , bir anlık dalgınlıktan yararlanarak kaçmaya başladı. Koşarak alışveriş merkezinden çıktı. Polise haber verildi. M.D., takip ve kovalamaca sonucu, bir caminin duvarı ile apartmanın arasında saklanmış halde yakalandı. Gözaltına alınarak karakola götürüldü.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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