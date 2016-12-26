Adım adım takip!

Samsun'da dün giyim mağazısından 2 tane kazak alan M.D., birinin parasını ödedi, diğerini ise sakladı. Kapıdan çıkarken alarm çaldı. Ortalık karıştı. Hırsız, bir anlık dalgınlıktan yararlanarak kaçmaya başladı. Koşarak alışveriş merkezinden çıktı. Polise haber verildi. M.D., takipve kovalamaca sonucu, bircaminin duvarı ile apartmanınarasında saklanmış haldeyakalandı. Gözaltına alınarakkarakola götürüldü.
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