Yeni atamalar dün gerçekleşti

Rekabet Kurulu üyeliği, Başbakan Yardımcılığı, Milli Eğitim ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Rekabet Kurulu üyeliğine Yargıtay tarafından önerilen iki aday arasından Mehmet Ayan seçildi. Hazine Müsteşar Yardımcılığına Raci Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Muammer Yıldız atanırken, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğüne Ensar Kılıç'ın getirilmesi uygun görüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.