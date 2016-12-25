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Yeni atamalar dün gerçekleşti

Yeni atamalar dün gerçekleşti
Rekabet Kurulu üyeliği, Başbakan Yardımcılığı, Milli Eğitim ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. üyeliğine Yargıtay tarafından önerilen iki aday arasından Mehmet Ayan seçildi. Hazine Müsteşar Yardımcılığına Raci Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Muammer Yıldız atanırken, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğüne Ensar Kılıç'ın getirilmesi uygun görüldü.
Etiketler:
  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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