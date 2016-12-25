Yaşa Arda!

Bursa'da yaşayan Arda Adalı(10), 2014 yılında lösemiyeyakalandı. Hemen başlatılan tedaviolumlu sonuç verince, Arda tekrar okulabaşladı. Ancak sinsi hastalık minikçocuğun peşini bırakmadı. Hastalığıntekrarlaması ile Arda'nın tedavisi iyicezorlaştı. Geçtiğimiz Haziran ayındailik nakli yapıldı, ancak Arda yenidenrahatsızlandı. Doktorlar ailesine "ArtıkArda'nın vücudu kemoterapiye de yanıtvermiyor" açıklamasını yaptı. Ancak Suzan-Erkan Adalı çifti yılmadı. Çocuklarınıntedavisi için dünyada nasıl yöntemlerkullanıldığını araştırdı. Sevindiren haberise Amerika Seattle'da bulunan ChildrensHospital'den ulaştı! Çocuk hastanesi olansağlık kuruluşu, tetkiklerini incelediğiArda'yı tedavi için kabul ettiklerini açıkladı.
OKULUNA DEVAM EDEMEDİ
Ancak aile, tedavi için ilk etapta 455bin dolar, ilik nakli yapılması halindeise 1 milyon dolar gerektiğini öğrenincebüyük hayal kırıklığı yaşadı. Evlatlarınındurumunu sosyal medyadan paylaşanAdalı çifti, çocukları için kampanyabaşlatabilmek için valilikten izin de aldı.Başlatılan yardım kampanyası, Türkhalkından da büyük destek topladı. Aileninihtiyacı olan 455 bin dolar kısa süredetoplandı. Yardımseverlere destekleri içinçok teşekkür eden anne Suzan Adalı, şuifadeleri kullandı: "En büyük özlemimizoğlumuzun sağlığına kavuşmasıydı.Başlatılan kampanya kısa sürede amacınaulaştı. Hastane için gerekli olan 455bin dolar toplandı. Şimdi 550 bin dolargerekiyor. En kısa sürede Amerika'yagidip Arda'nın tedavisine başlayacağız.İlik nakli Amerika'da yapılırsa dahafazla para gerekecek. Önemli olanyavrumuzu oraya götürebilmemizdi."
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