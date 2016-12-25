Yaşa Arda!

Bursa'da yaşayan Arda Adalı (10), 2014 yılında lösemiye yakalandı. Hemen başlatılan tedavi olumlu sonuç verince, Arda tekrar okula başladı. Ancak sinsi hastalık minik çocuğun peşini bırakmadı. Hastalığın tekrarlaması ile Arda'nın tedavisi iyice zorlaştı. Geçtiğimiz Haziran ayında ilik nakli yapıldı, ancak Arda yeniden rahatsızlandı. Doktorlar ailesine "Artık Arda'nın vücudu kemoterapiye de yanıt vermiyor" açıklamasını yaptı. Ancak Suzan- Erkan Adalı çifti yılmadı. Çocuklarının tedavisi için dünyada nasıl yöntemler kullanıldığını araştırdı. Sevindiren haber ise Amerika Seattle'da bulunan Childrens Hospital'den ulaştı! Çocuk hastanesi olan sağlık kuruluşu, tetkiklerini incelediği Arda'yı tedavi için kabul ettiklerini açıkladı.



OKULUNA DEVAM EDEMEDİ

Ancak aile, tedavi için ilk etapta 455 bin dolar, ilik nakli yapılması halinde ise 1 milyon dolar gerektiğini öğrenince büyük hayal kırıklığı yaşadı. Evlatlarının durumunu sosyal medyadan paylaşan Adalı çifti, çocukları için kampanya başlatabilmek için valilikten izin de aldı. Başlatılan yardım kampanyası, Türk halkından da büyük destek topladı. Ailenin ihtiyacı olan 455 bin dolar kısa sürede toplandı. Yardımseverlere destekleri için çok teşekkür eden anne Suzan Adalı, şu ifadeleri kullandı: "En büyük özlemimiz oğlumuzun sağlığına kavuşmasıydı. Başlatılan kampanya kısa sürede amacına ulaştı. Hastane için gerekli olan 455 bin dolar toplandı. Şimdi 550 bin dolar gerekiyor. En kısa sürede Amerika'ya gidip Arda'nın tedavisine başlayacağız. İlik nakli Amerika'da yapılırsa daha fazla para gerekecek. Önemli olan yavrumuzu oraya götürebilmemizdi."





