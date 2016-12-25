TBMM Anayasa Komisyonu'nda, cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin anayasa değişiklik teklifinin beşinci gününde maddelerin görüşmelerine geçildi. CHP'li milletvekillerinin AK Partili vekillere laf atması üzerine tansiyon iyice yükseldi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, konuşmasını sürdüren Engin Altay'a bağırarak karşılık verdi. Karşılıklı atışma sırasında Altay'ın, Yılmaztekin'e, "Allah belanı versin" dediği duyuldu. Hızını alamayan Altay, önünde bulunan pet şişeyi Yılmaztekin'e fırlattı. Yapılan tartışmaların ardından maddelere geçilmesine ilişkin önerge oylanarak kabul edildi.
CHP, komisyonu yine gerdi
Etiketler: anayasa komisyonu
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Gazete
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