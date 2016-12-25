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CHP, komisyonu yine gerdi

CHP, komisyonu yine gerdi

TBMM 'nda, cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin anayasa değişiklik teklifinin beşinci gününde maddelerin görüşmelerine geçildi. CHP'li milletvekillerinin AK Partili vekillere laf atması üzerine tansiyon iyice yükseldi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, konuşmasını sürdüren Engin Altay'a bağırarak karşılık verdi. Karşılıklı atışma sırasında Altay'ın, Yılmaztekin'e, "Allah belanı versin" dediği duyuldu. Hızını alamayan Altay, önünde bulunan pet şişeyi Yılmaztekin'e fırlattı. Yapılan tartışmaların ardından maddelere geçilmesine ilişkin önerge oylanarak kabul edildi.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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