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’nin geliri yükseldi

Türkiye’nin geliri yükseldi
OECD'nin "Küresel Kalkınma Hakkında Perspektifler 2017" raporu yayınlandı. 2015 yılında düşük gelirli ülke olarak sınıflandırılmış olan birçok ülke, orta gelirli ülkeler sıralamasına girdi. de, geçen yıl orta gelirli ülke konumundan, yüksek gelirli ülke konumuna yükseldi. Türkiye'nin dışında geliri yükselen ülkeler şöyle: Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Endonezya, Kazakistan, Meksika, Güney Afrika...
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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