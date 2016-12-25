Türkiye’nin geliri yükseldi

OECD'nin "KüreselKalkınma HakkındaPerspektifler 2017" raporuyayınlandı. 2015 yılındadüşük gelirli ülke olaraksınıflandırılmış olan birçokülke, orta gelirli ülkelersıralamasına girdi. Türkiyede, geçen yıl orta gelirli ülkekonumundan, yüksek gelirliülke konumuna yükseldi.Türkiye'nin dışında geliriyükselen ülkeler şöyle: Çin,Kolombiya, Kosta Rika,Endonezya, Kazakistan,Meksika, Güney Afrika...
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