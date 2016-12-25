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’ya dönmek babaya borcumdur

Eski , ’ya dönüş hazırlığı yapıyor.

TSK’ya dönmek babaya borcumdur
FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde () oluşan pilot ihtiyacının karşılanması için daha önce görev yapmış pilotların Türk Hava Kuvvetleri'ne (THK) dönüşleri devam ediyor. Bunlardan biri de 49 yaşındaki Mustafa Gümüş Tarkan oldu. Tarkan, 11 yıldır Türk Hava Yolları'nın (THY) dar gövdeli Boeing 737 filosunda sorumlu kaptan pilot olarak görev yapıyordu. Hava Kuvvetleri'ne dönüş için THY'deki kariyerini sonlandırarak istifa etti. Tarkan "TSK nereye uygun görürse orada çalışacağım. Eğer taş taşı derlerse taş taşıyacağım. Beni yetiştiren babaya borcumu ödemek için dönüyorum" dedi.


Cevdet ÖZDEMİR
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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