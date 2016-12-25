TSK’ya dönmek babaya borcumdur

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) oluşan pilot ihtiyacının karşılanması için daha önce görev yapmış pilotların Türk Hava Kuvvetleri'ne (THK) dönüşleri devam ediyor. Bunlardan biri de 49 yaşındaki Mustafa Gümüş Tarkan oldu. Tarkan, 11 yıldır Türk Hava Yolları'nın (THY) dar gövdeli Boeing 737 filosunda sorumlu kaptan pilot olarak görev yapıyordu. Hava Kuvvetleri'ne dönüş için THY'deki kariyerini sonlandırarak istifa etti. Tarkan "TSKnereye uygun görürse orada çalışacağım.Eğer taş taşı derlerse taş taşıyacağım. Beniyetiştiren babaya borcumu ödemek içindönüyorum" dedi.
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