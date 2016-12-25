Tavuk dürümden bonzai çıktı

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Sivas'ta dün emniyet güçleri, otobüsle yolculuk yapan E.A'nın uyuşturucu bulundurduğu ihbarı üzerine aracı durdurdu. Ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan genci takibe aldı. Bir süre sonra yolcu otobüsünün çöplerini döktüğü konteynere yönelen ve buradan içinde uyuşturucu bulunan tavuk dürümü çıkaran E.A, suçüstü yakalandı. 16 gram bonzai ve 6 ectasy hap ele geçirildi.
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