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Tavuk dürümden bonzai çıktı

Tavuk dürümden bonzai çıktı
Sivas'ta dün emniyet güçleri, otobüsle yolculuk yapan E.A'nın bulundurduğu ihbarı üzerine aracı durdurdu. Ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan genci takibe aldı. Bir süre sonra yolcu otobüsünün çöplerini döktüğü konteynere yönelen ve buradan içinde uyuşturucu bulunan tavuk dürümü çıkaran E.A, suçüstü yakalandı. 16 gram bonzai ve 6 ectasy hap ele geçirildi.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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