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Şurup şişesi hayatını kararttı

Bir binadan atılan şurup şişesi Fatma’nın başına isabet etti. Talihsiz çocuk görme, konuşma ve yürüme yetisini kaybetti...

Şurup şişesi hayatını kararttı
Diyarbakırlı 14 yaşındaki , 6 yıl önce dışarıda oynayan kuzenini görünce yanına koştu. Bu sırada birden yere yığılan küçük kız ağlamaya başladı. Fatma'nın durmadan kustuğunu gören akrabaları, vakit kaybetmeden hastanenin yolunu tuttu. Çocuğun başına şurup şişesi düştüğünü öğrenen yakınları, durumu doktorlara bildirdi. Fatma, 27 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra gözlerini açtı. Sağ tarafı felç olan, görme ve konuşma yetisini kaybeden çocuk için zor günler başladı. Anne Hatun Ayna, hastalığının ilk gününden itibaren Fatma'nın iyileşmesi için çalmadık kapı bırakmadı. İlk müjdeli haberi çocuğunun gözlerinin tekrar görmesi ile yaşadı. Doktorların bile şaşırdığı olayın ardından dili yavaş yavaş açılan Fatma, bir süre sonra konuşma yetisini de kazandı. Ayağa kalkacağı günlerin hayalini kuran küçük kızın en büyük özlemi, tıpkı arkadaşları gibi koşup okula gitmek.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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