Şurup şişesi hayatını kararttı

Diyarbakırlı 14 yaşındaki Fatma Ayna, 6 yıl önce dışarıda oynayan kuzenini görünce yanına koştu. Bu sırada birden yere yığılan küçük kız ağlamaya başladı. Fatma'nın durmadan kustuğunu gören akrabaları, vakit kaybetmeden hastanenin yolunu tuttu. Çocuğunbaşına şurup şişesi düştüğünüöğrenen yakınları, durumu doktorlarabildirdi. Fatma, 27 günyoğun bakımda kaldıktan sonra gözlerini açtı. Sağ tarafı felç olan, görme ve konuşma yetisini kaybeden çocuk için zor günler başladı. Anne Hatun Ayna, hastalığının ilk gününden itibaren Fatma'nın iyileşmesi için çalmadık kapıbırakmadı. İlk müjdeli haberiçocuğunun gözlerinin tekrargörmesi ile yaşadı. Doktorların bile şaşırdığı olayın ardından dili yavaş yavaş açılan Fatma, bir süre sonra konuşma yetisini de kazandı. Ayağa kalkacağı günlerin hayalini kuran küçük kızın en büyük özlemi, tıpkı arkadaşları gibi koşup okula gitmek.
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