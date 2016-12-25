Sinema yasası hazırlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul'da film yapımcılarıyla bir araya geldi. Toplantıya Birol Güven, Osman Sınav, Ömer Faruk Sorak, Timur Savcı gibi sinema sektörünün önde gelen yapımcıları katıldı. Avcı, yapımcılarla bir araya geldiği toplantıda, "Sinema yasa taslağını sektörün paydaşlarının görüşlerini alarak hazırlayacağız" dedi. Katılımcılar, Bakan Avcı'ya teşekkür etti.