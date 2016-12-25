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Ölüme beş dakika!

Ölüme beş dakika!
İstanbul'da dün üniversite öğrencisi Azeri uyruklu Ferman Mammadli (20), lüks otomobilnin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarptı. Savrulan araç orta şeritte durabildi. Kız arkadaşı ve kendisi kazayı yara almadan atlattı. Otomobilin dörtlülerini yakan genç, bulunduğu şeride trafik uyarı reflektörü koymak istedi. Bu sırada başka bir aracın altına kaldı. Talihsiz genç, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Sürücü Yasin S. ise gözaltına alındı. Gözyaşları içinde kalan arkadaşlar, "Olup bitene anlam veremiyoruz. Kaza yaptığını kendisi telefonla arayarak haber verdi. Durumunu sorduk bir şeyim yok iyiyim dedi. Buraya geldiğimizde ise cansız bedeniyle karşılaştık." dedi.

Soner KOÇER
Etiketler:
  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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