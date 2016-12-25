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Nazlı ağlattı

22 yaşındaki Nazlı kaza geçirdi, sandalyeye mahkum kaldı. Genç kızın işaret diliyle okuduğu şehit türküsü sosyal medyada büyük beğeni topladı

Nazlı ağlattı
Türkiye teröre karşı tek yürek oldu. Duygu dolu paylaşımlar herkesi gözyaşlarına boğdu. Bu paylaşımlardan birini de Düzceli 22 yaşındaki yaptı. 17 yıl önce geçirdiği bir kazadan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olan Nazlı'nın, tüm şehitlerimiz için yeni öğrendiği işaret dili ile söylediği türkü sosyal medyada büyük beğeni aldı. Genç kız işaret dilini geliştirmek için kursa gittiğini söylerken, yeni öğrenmeye başladığı işaret dili ile 'Şehitler Ölmez' türküsünü söyleyerek tüm şehitlerimizi yaad ettiğini dile getirdi. Emiroğlu, "Son günlerde şehit haberlerini çok sık alıyoruz. Bu da bizleri üzüyor. Herkes bu acıyı bir şekilde duyuruyor. Ama işitme engelliler bunları duyamıyor. Ben de onların sesi olmak için bu videoyu çektim. Videonun bu kadar beğenileceğini beklemiyordum. Şehitlerin asla ölmeyeceğini vurgulamak istedim. Bir çok arkadaşım paylaşarak duyurdu, onlara da teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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