Nazlı ağlattı

Türkiye teröre karşı tek yürek oldu. Duygu dolu paylaşımlar herkesi gözyaşlarına boğdu. Bu paylaşımlardan birini de Düzceli 22 yaşındaki Nazlı Emiroğlu yaptı. 17 yıl önce geçirdiği bir kazadan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olan Nazlı'nın, tüm şehitlerimiz için yeni öğrendiği işaret dili ile söylediği türkü sosyal medyada büyük beğeni aldı. Genç kız işaret dilini geliştirmek için kursa gittiğini söylerken, yeni öğrenmeye başladığı işaret dili ile 'ŞehitlerÖlmez' türküsünü söyleyerek tümşehitlerimizi yaad ettiğini dilegetirdi. Emiroğlu, "Son günlerdeşehit haberlerini çok sık alıyoruz.Bu da bizleri üzüyor. Herkes buacıyı bir şekilde duyuruyor. Amaişitme engelliler bunları duyamıyor.Ben de onların sesi olmak içinbu videoyu çektim. Videonun bu kadar beğenileceğini beklemiyordum. Şehitlerin asla ölmeyeceğini vurgulamak istedim. Bir çok arkadaşım paylaşarak duyurdu, onlara da teşekkür ediyorum" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.