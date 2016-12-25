Yol Durumu
  1. Şurup şişesi hayatını kararttı
  2. Ölüme beş dakika!

Kabus ü

Lise öğrencisi N.B.Y. evine gitmek için bindiği te şoför ve arkadaşı tarafından alıkonuldu. Çığlık atıp camları yumrukladı, canını zor kurtardı!

Kabus minibüsü
Mersin'de 2015 yılında bindiği te vahşice öldürülen Özgecan Aslan olayının bir benzeri daha yaşandı. Merkez Akdeniz İlçesi'nde okuldan çıkan lise öğrencisi N.B.Y (15) evine gitmek için minibüse bindi. Okulun önünden hareket eden ve içinde şoför M.G. (26) ile arkadaşı S.B.'den (30) başka kimse bulunmayan minibüs, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra ara sokaklara girdi.

'PLANIMIZ İŞLİYOR...'
Karanlık havada, ıssız bir bölgeye giren minibüsten inmek isteyen N.B.Y. yaşadıklarını şöyle anlattı: 'İnmiyorsun, bizim istediğimiz yere gideceksin' dediler. Ben bağırmaya başladım. Şoförün yanındaki kişi cinsel organıyla oynamaya başladı. Bunun üzerine camları yumrukladım. Aralarında, 'Planımız işliyor' gibi konuşmalar yaptılar." 10 dakika bu şekilde gezdiklerini belirten N.B.Y., şoför ve arkadaşının daha sonra minibüsü yeniden okulun önüne getirdiklerini söyledi. N.B.Y., "Korkudan araçtan inemedim. Öğrenciler bindi zaten. Minibüsten iner inmez hemen plakasının fotoğrafını çektim. Psikolojim bozuldu. Bu olayı duyanlar 'Tecavüz edilen kız sen misin?' diyorlar. Cezalarını çekmelerini istiyorum"diyerek gözyaşı döktü.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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