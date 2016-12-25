Kabus minibüsü

Mersin'de 2015 yılında bindiği minibüste vahşice öldürülen Özgecan Aslan olayının bir benzeri daha yaşandı. Merkez Akdeniz İlçesi'nde okuldan çıkan lise öğrencisi N.B.Y (15) evine gitmek için minibüse bindi. Okulun önünden hareketeden ve içinde şoför M.G. (26)ile arkadaşı S.B.'den (30) başkakimse bulunmayan minibüs,yaklaşık 100 metre ilerlediktensonra ara sokaklara girdi.
'PLANIMIZ İŞLİYOR...'
Karanlık havada, ıssız bir bölgeye giren minibüsten inmek isteyen N.B.Y. yaşadıklarını şöyle anlattı: 'İnmiyorsun, bizim istediğimiz yere gideceksin' dediler. Ben bağırmaya başladım. Şoförün yanındakikişi cinsel organıyla oynamayabaşladı. Bunun üzerine camlarıyumrukladım. Aralarında, 'Planımızişliyor' gibi konuşmalaryaptılar." 10 dakika bu şekilde gezdiklerini belirten N.B.Y., şoför ve arkadaşının daha sonra minibüsü yeniden okulun önüne getirdiklerini söyledi. N.B.Y., "Korkudan araçtan inemedim. Öğrenciler bindi zaten. Minibüsten iner inmez hemen plakasının fotoğrafını çektim. Psikolojim bozuldu. Bu olayı duyanlar 'Tecavüz edilen kız sen misin?' diyorlar. Cezalarını çekmelerini istiyorum"diyerek gözyaşı döktü.
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