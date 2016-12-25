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İsrail, kararı kabul etmeli

İsrail, kararı kabul etmeli
, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail kararını yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. BMGK'nın aldığı kararla, İsrail'in işgallerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu kayıt altına alan bir karar kabul etmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: İsrail'in işgalci güç olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulanan kararda yerleşimlerin iki devletli çözüm vizyonunun önünde engel oluşturduğunun teyit edilmesi önemli. İsrail'e uluslararası toplumun ortak yaklaşımını yansıtan bu karara uyarak, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yasadışı yerleşim faaliyetlerine biran önce son vermesi çağrımızı yineliyoruz...
Etiketler:
  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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