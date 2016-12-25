İsrail, kararı kabul etmeli

Dışişleri Bakanlığı, BM GüvenlikKonseyi'nin İsrail kararını yaptığı yazılıaçıklama ile değerlendirdi. BMGK'nın aldığıkararla, İsrail'in işgallerinin uluslararasıhukuka aykırı olduğunu kayıt altına alanbir karar kabul etmesinin memnuniyetlekarşılandığı belirtilen açıklamada, şuifadeler kullanıldı: İsrail'in işgalci güçolarak hukuki yükümlülüklerini yerinegetirmesi gerektiği vurgulanan karardayerleşimlerin iki devletli çözüm vizyonununönünde engel oluşturduğunun teyit edilmesiönemli. İsrail'e uluslararası toplumun ortakyaklaşımını yansıtan bu karara uyarak,Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yasadışıyerleşim faaliyetlerine biran önce sonvermesi çağrımızı yineliyoruz...
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