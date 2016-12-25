Golden çetesi ona emanet

Bodrum'da sokağa terk edilenGolden Retriever veRottweiller cinsi 12köpekle bir minibüsteyaşayan eskigüverte reisi ŞenolÖzbakan, akciğerhastalığı nedeniyletedavi altınaalındı. 56 yaşındakiÖzbakan GoldenÇetesi'ne İzmir'de bir firmada çalışankızının baktığını söyledi. Babasınınköpeklere bakmak için tedavisiniertelediğini belirten Yağmur Özbakan,"Babamın yokluğunda köpeklerleben ilgileniyorum. İnşallah yakındahastaneden çıkacak ve yeniden onlarınyanına gelecek" diye konuştu.
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