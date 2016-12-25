Golden çetesi ona emanet

Bodrum'da sokağa terk edilen Golden Retriever ve Rottweiller cinsi 12 köpekle bir minibüste yaşayan eski güverte reisi Şenol Özbakan, akciğer hastalığı nedeniyle tedavi altına alındı. 56 yaşındaki Özbakan Golden Çetesi'ne İzmir'de bir firmada çalışan kızının baktığını söyledi. Babasının köpeklere bakmak için tedavisini ertelediğini belirten Yağmur Özbakan, "Babamın yokluğunda köpeklerle ben ilgileniyorum. İnşallah yakında hastaneden çıkacak ve yeniden onların yanına gelecek" diye konuştu.