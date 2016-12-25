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Genç kayıp

Genç kız, arkadaşları tarafından hastane önüne bırakıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Genç kayıp
İstanbul Büyükçekmece'de önceki gece, 20 yaşındaki K.H., iki arkadaşı tarafından baygın halde hastane önüne bırakıldı. Durum fark eden görevliler hemen müdahalede bulundu. Düzce'de yaşadığı öğrenilen genç kız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bedeninde herhangi bir darp izinin bulunmadığı tespit edilen genç kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi ve otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin ilk tespitlerine göre; Düzce'de yaşayan öğrenci K.H., İstanbul'a yakın bir arkadaşının yanına geldi. Kendisini hastaneye bırakan kişilerden birinin söz konusu yakın arkadaşı, diğerinin ise erkek arkadaşı olduğu iddia edildi. Emniyet güçleri, açık kimlikleri belirlenen iki kişiden birisini gözaltına aldı. Şüpheli, yaşamını yitirdiğini öğrendiği K.H.'nin, arkadaşının sevgilisi olduğunu söyledi. Çalışma başlatan ekipler, genç kızın erkek arkadaşının peşine düştü.

Emir SOMER
Etiketler:
  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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