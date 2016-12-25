Genç kayıp

İstanbul Büyükçekmece'de önceki gece, 20 yaşındaki K.H.,iki arkadaşı tarafından baygınhalde hastane önüne bırakıldı. Durum fark eden görevliler hemen müdahalede bulundu. Düzce'de yaşadığı öğrenilen gençkız, doktorların tüm çabasınarağmen kurtarılamadı. Bedeninde herhangi bir darp izinin bulunmadığı tespit edilen genç kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesive otopsi işlemleri için İstanbulAdli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin ilk tespitlerine göre; Düzce'de yaşayan öğrenci K.H., İstanbul'a yakın bir arkadaşının yanına geldi. Kendisini hastaneyebırakan kişilerden birinin sözkonusu yakın arkadaşı,diğerinin ise erkek arkadaşıolduğu iddia edildi. Emniyetgüçleri, açık kimlikleribelirlenen iki kişiden birisinigözaltına aldı. Şüpheli, yaşamını yitirdiğini öğrendiği K.H.'nin, arkadaşının sevgilisiolduğunu söyledi. Çalışmabaşlatan ekipler, genç kızın erkek arkadaşının peşine düştü.
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