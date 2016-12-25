Buraya farklı bir zenginlik katan bir kampüs. SGK'nın buraya Şehit Erol Olçok kardeşimizin ismini vermesini vefa örneği olarak görüyorum. 15 Temmuz Şehitlerimizin her biri kalbimizde önemli yere sahip. Oğlu Abdullah Tayyip'le beni ve ailemi üzmüş, bir taraftan da sevindirmiştir. Ailemde 'bize de böyle şehadet nasip etsin' diyenler olmuştur.
Cenaze namazlarına katıldığım şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Erol Olçok çok uzun yıllar birlikte çalıştığım ülkemiizn en üretken kişilerinden biri olduğuna inandığım biriydi.
Vefatı da hayatı gibi sıradışı oldu. Darbe gecesi ilk çıkan grupta yer alan darbecilerin yakasına yapışıp hesap soran arkadaşımız ilk şehit olanlar arasında yer almıştır.
Şehadet mertebesine ulaşan milyonlarca vatandaşımız 15 Temmuz gecesini umut dolu aydınlığa dönüştürmüştür.
Bize düşen nedir, şehitlerimizin hatırasını yaşatmaktır. Burada açılışını yaptığımız tesis de hizmetlerin yanı sıra ismiyle böyle hayırlı bir işe vesile olacaktır. İsminin belirlenmesinde emeği geçenleri huzurlarınızda tebrik ediyorum. 15 Temmuz bize önemli dersler verdi. Tarihimizin en büyük ayıplarından darbelerin öyle kolayca olmayacağını göstermiştir.
Rahmetli Menderes'i ipe çektiler ama kimse sokağa çıkmadı. 3-5 kurşun bomba tank uçakla bu milletin kaçacağını sanan FETÖŞ'ler durumun böyle olmadığını anlayacak.
Filanca tarihte darbe olacak. Yahu hep söylüyorum bu ten bu canda oldukça bu tenler bu canlarda oldukça ne olacak darbe yapsanız ne olacak yahu. Öyle de olsa böyle de olsa topraktan geldik toprağa gideceğiz.
Adam Pensilvanya'dan gelemiyor ki. İnfaz ederek kendi vesayetlerini sürdürmek isteyenler 15 Temmuz'da milli irade duvarına çarptı. FETÖ'den PKK'ya kadar hepsi Türk milletinin cesareti karşısında hezimete uğradı. Bunlar ihanet çetesi.
Bu işin sandıkları kadar ucuz olmadığını görüyorlar. Artık idamla ilgili milletin talebi parlamentonun yerine getirmesi gereken taleptir. Gündemine alır, karar çıkar ve bana gelirse onaylarım. Devlet katili af yetkisine bana göre sahip değildir. Kimin af yetkisi onun evlatlarının eşinindir. Bazıları diyor ki şurada şöyle olur burada böyle onlar kendi işlerine baksın. AB'de yok. Biz de olup onda olmayan, onda olup biz de olmayan olabilir.
Tarih boyunca nerede bir mazlum varsa biz oraya koşmuşuz, ta Hint Yarımadası'na biz donanma göndermişiz bir insan için; biz öyle bir milletiz. Bizim dedelerimiz Hint yarımadasına gitmedi mi? Bizim ecdadımız keyfinden mi gitti?
MÜNBİÇ VE RAKKA
Suriye'de yeniden bir devlet kurulmasına müsaade edilmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: Önce Cerablus'a, ardından El Rai'ye girdik ve Özgür Suriye Ordusu ile yola devam ettik. Şimdi birileri çıkıyor televizyonlarda utanmadan, 'Özgür Suriye Ordusu terör örgütüdür' diyor. Bunları anlamam mümkün değil. Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin içerisindeki ılımlı muhaliflerin ta kendisidir, tam bir direniş hareketidir ve topraklarını kurtarmanın mücadelesini vermektedir. Eğit-donat kapsamında onları biz eğittik, bu kadar açık konuşuyorum ve beraber yürüttüğümüz bu mücadelede hatırlayın hep ne dedim, 'terörden arındırılmış bir güvenli bölge yapmamız lazım.' Bunu Rusya'ya, Amerika'ya, İranlılara söyledim, hepsine söyledim. Bu televizyonlarda konuşanlar ne konuşuyor? 'Kulağı var duymaz' diyor ya Rabbimiz, bunların kulağı var duymaz, gözü var görmez...
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